Au moins 27 personnes ont été tuées dimanche lorsque des obus ont frappé une région de l’est de l’Ukraine sous contrôle russe, ont indiqué des responsables locaux et le ministère russe des Affaires étrangères.

Dans un article sur Telegram, Pouchiline a déclaré que des obus d’artillerie de 155 mm et 152 mm avaient été tirés sur Donetsk depuis deux régions à l’ouest de la ville, près de la ligne de front. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de Kiev et le Washington Post n’a pas pu vérifier immédiatement ces affirmations.

Les images prises après la grève montraient des corps au sol et dans la neige, certains recouverts de couvertures ou gisant à côté de caisses de fruits. Des parties d’un bâtiment voisin ont été gravement endommagées et la zone voisine a été noircie par l’explosion. Des agents du Comité d’enquête russe ont également été montrés en train d’inspecter les lieux et d’évacuer les victimes.