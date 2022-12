Des blocs de films de Noël dans lesquels vous pouvez réellement séjourner – du chic hôtel Home Alone de Kevin à l’appartement Elf et au somptueux complexe de 3 000 £

ILS sont les toiles de fond magiques des films de Noël les plus emblématiques de tous les temps.

De l’hôtel Plaza de Home Alone 2 à l’appartement chic d’Elf, les films de Noël possèdent certaines des propriétés les plus étonnantes.

Mais saviez-vous que certains sont disponibles non seulement pour visiter, mais aussi pour louer ?

Voici quelques-uns des lieux de séjour les plus reconnaissables.

Seul à la maison 2

Kévin ! Noël n’est pas Noël sans ce film de bien-être festif qui voit un jeune enfant laissé seul alors que sa famille s’envole en vacances.

Le film de 1990 a été un succès avec des millions alors que Kevin McCallister, joué par Macaulay Culkin, a piégé sa maison pour faire face aux pires cambrioleurs du monde, joués par Joe Pesci et Daniel Stern.

Home Alone 2 voit les cambrioleurs inutiles poursuivre Kevin dans New York deux ans après avoir défendu sa maison.

Kevin se perd, mais heureusement, il a la carte de crédit de son père à portée de main et réserve sur la place où il rencontre Donald Trump bien avant qu’il ne soit président.

Le Plaza propose un forfait Home Alone à Noël qui coûtera à une famille de quatre personnes environ 2 600 £ pour une nuit.

Le forfait comprend un sundae de crème glacée «exagéré» du service d’étage, tout comme celui que Kevin avait dans le film.

Le concierge de l’hôtel organisera également pour les clients l’expérience de sites de tournage de films, tels que l’Empire State Building, Wollman Rink et un voyage en limousine à travers la ville.

Elfe

Will Ferrell est hilarant dans le rôle de Buddy, l’humain élevé comme elfe dans l’atelier de jouets du Père Noël.

Lorsqu’il réalise la vérité, Buddy cherche son père et, dans le plus pur style de Noël, le transforme d’un homme d’affaires grincheux en un véritable croyant festif.

Le père d'Elf possède un appartement dans le bâtiment art déco qui a également été le lieu du film Ghostbusters

Mais sa patience est mise à l’épreuve lorsque l’elfe géant décore son appartement new-yorkais – menant à une scène amusante qui voit Ferrell s’accrocher à un arbre qui tombe.

Les new-yorkais adorent Elf parce qu’il montre les meilleurs monuments, du Lincoln Tunnel à l’Empire State Building.

L’appartement du père de Buddy, Walter Hobbs, se trouve dans le même immeuble de Central Park West présenté dans Ghostbusters, où des appartements sont disponibles sur Air bnb pour environ 250 £ la nuit.

Les Chroniques de Noël 2

Envie de Noël sous la chaleur au Fairmont Mayakoba, Riviera Maya ?

Hôtel Fairmont Mayakoba

À l'intérieur du chic Fairmont, présenté dans The Christmas Chronicles 2

Lorsque le frère et la sœur Kate et Teddy Pierce mettent un fil déclencheur pour attraper le Père Noël en flagrant délit, il perd tous ses rennes et ses cadeaux et c’est aux enfants d’aider à sauver Noël.

Goldie Hawn et son partenaire de longue date Kurt Russell jouent le Père Noël et Mme Claus dans le film.

Alors que la majeure partie du premier film se déroule dans le Massachusetts et à Chicago, le second commence au Mexique.

Kate est maintenant une jeune fille cynique de 13 ans qui passe ses vacances à Cancun, au Mexique, avec sa mère et le nouveau petit ami de sa mère. Elle décide de s’enfuir mais elle, son frère et son demi-frère sont emmenés au pôle Nord pour aider le Père Noël.

Goldie Hawn et Kurt Russell dans le rôle de Mr et Mrs Claus

Les chaudes scènes de vacances ont été filmées à l’hôtel Fairmont Mayakoba, à 30 miles de Cancun, un complexe de luxe qui a remporté de nombreux prix.

Comme on pouvait s’y attendre, ce n’est pas bon marché et sept nuits vous coûteront environ 2 800 £ par personne.

Une histoire de Noël

La Christmas Story House est un musée – mais vous pouvez aussi y passer la nuit

Le célèbre magasin Hicbees dans le film

Ce classique de 1983 parle d’un petit garçon qui rêve d’avoir un pistolet BB pour Noël.

Se déroulant à la fin des années 30, la comédie met en vedette Ralph qui veut vraiment, vraiment que le Père Noël lui apporte un pistolet Red Ryder BB.

Il est d’abord déçu jusqu’au dernier cadeau, mais tout se termine par un désastre lorsque Ralph se tire une balle dans la tête lorsque la balle rebondit sur un panneau.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, nous voyons des vignettes comiques alors que la famille se débat avec leur épave de cheminée, Ralph résiste aux intimidateurs du quartier et les voisins que les Bumpus causent des ravages.

Le film a été redémarré le mois dernier sur HBO dans un Christmas Story Christmas dans lequel Ralph retourne dans sa ville natale.

Il a été tourné à Cleveland, Ohio, où se trouve toujours le célèbre magasin Higbee, et à Toronto, Ohio.

Les vacanciers peuvent séjourner dans la maison de Ralph, qui a été conservée comme l’original des années 80, ou à côté aux Bumpus à Noël.

Mais le Père Noël devra peut-être apporter un sac d’argent car deux nuits coûtent environ 2 800 £.

Le Polar Express

Tout est à bord pour une balade mystique dans ce film de Tom Hanks.

Comme vous l’avez peut-être deviné, vous ne pouvez pas dormir dans le Polar Express, mais vous pouvez acheter un billet pour le vrai train et rester à proximité.

Le film de 2004 était une merveille pour son animation par ordinateur en 2004 et était basé sur un livre pour enfants du même nom de Chris Van Allsburg.

Il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui voit un train à destination du pôle Nord devant chez lui et monte à bord à la demande du conducteur (Hanks).

Le film a engendré des voyages en train basés sur le voyage du dessin animé partout en Amérique et au Canada, sous licence de Rail Events Inc.

Le Polar Express à Wensleydale est la plus grande des quatre expériences au Royaume-Uni, qui comprennent également Birmingham, Norfolk et Seaton, Devon.

À St Louis en Amérique, vous pouvez réserver un hôtel Hilton à St Louis Union Grand Station. Les suites junior coûtent environ 200 £.

Et si vous êtes tout simplement dedans…..

Faites un film de Noël fou à la Wonderful Lifetime House

La maison de vacances C'est une vie merveilleuse

Si vous ne pouvez pas résister à un film de Noël savoureux, vous pouvez réserver un séjour de 80 £ la nuit à la maison de la chaîne de cinéma Lifetime.

La chaîne est réputée pour ses films festifs, qui semblent pour la plupart tourner autour de l’intrigue d’une fille rencontre un garçon lorsqu’elle retourne dans sa vieille ville.

Désormais, les clients peuvent regarder 34 films Lifetime en boucle au « It’s a Wonderful Lifetime House » dans le Connecticut en Nouvelle-Angleterre.

La maison entièrement décorée comprend des arbres, de la fausse neige, des couronnes, des craquelins et un Père Noël grandeur nature.

Tout le loyer va à une association caritative.