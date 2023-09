Des blessures ont blessé les garçons de Creek contre les Potters | Actualités, Sports, Emplois

WINTERSVILLE — L’effort est là, mais les chiffres ne le sont pas.

L’équipe de football masculine d’Indian Creek a été en proie à des blessures jusqu’à présent cette saison, et l’équipe a subi encore plus de blessures lors de son match de lundi soir contre East Liverpool, car les Redskins avaient deux joueuses dans l’équipe de football féminine pour aider à combler les vides.

Les Potters ont marqué quatre buts en première mi-temps et n’ont pas regardé en arrière en route vers une victoire 6-0 au stade Kettlewell lors du premier match d’un programme double garçons et filles.

Le gardien de première année d’Indian Creek, Joseph Diggs, s’est fait agresser avec environ sept minutes à jouer, et le match a été annulé alors qu’il restait 6 min 47 s au tableau d’affichage.

«Nous n’avons que 11 joueuses», a déclaré l’entraîneur-chef d’Indian Creek (1-6), Danny Lawrence, qui est également l’entraîneur-chef de l’équipe féminine. « Nous avions deux filles qui jouaient, donc nous pouvions avoir des remplaçants.

« Les enfants jouent très bien jusqu’à ce qu’ils soient trop fatigués. Vous ne pouvez jouer que trois mi-temps par jour. Nous avons joué l’un dans une mi-temps et l’autre dans l’autre, mais un autre enfant s’est encore blessé. C’était comme notre sixième blessure en deux matchs.

« Nous sommes peu nombreux et nous faisons face à de nombreux blessés. C’est quelque chose auquel on ne peut rien faire.

« Ils essaient. Ils jouent dur. Ils me donnent tout ce qu’ils ont. Ils me donnent tout, mais ensuite ils se fatiguent. Ils s’usent. Ils me donnent tout ce qu’ils ont. Cela témoigne de leur caractère. Ils sont confrontés à une situation défavorable, mais ils jouent toujours dur.

Ayden Wright a inscrit quatre buts pour ouvrir la voie offensivement aux Bleu et Blanc.

« Le plus important, c’est que cette équipe a marqué en premier dans de nombreux matchs, mais ensuite nous avons chuté », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Est de Liverpool (4-6-1), Chase Hilliard. « Notre devise pour le reste de la saison est « enterrez-les ». Si nous marquons en premier, nous devons continuer. Nous ne pouvons pas ralentir. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Mener 1-0 n’est pas suffisant.

Preston Kerr et Maddox Roach ont également inscrit des buts pour les garçons du comté de Columbiana.

« Nous avons Ayden Wright, Preston Kerr et Elijah Suznevich en tête », a déclaré Hilliard. « Lorsqu’ils se connectent, il est difficile de les arrêter. La question est simplement de savoir combien de temps il faudra pour qu’ils soient opérationnels. »

Les vainqueurs ont inscrit deux buts en seconde période pour compléter le score.

« Non. 1 (Wright) est assez rapide », a déclaré Lawrence. «C’est l’enfant le plus rapide de la 4A. Il est peut-être l’enfant le plus rapide de toute la conférence, mais je ne connais pas les autres classes.

Les deux équipes se sont rencontrées lors du tournoi de section la saison dernière à Indian Creek, et les Potters sont également sortis vainqueurs de ce match.

« Aujourd’hui, c’était vraiment différent », a déclaré Hilliard. « Ils ont perdu une bonne partie. Nos enfants ne se sont jamais arrêtés.

« L’année dernière, nous avons gagné, mais nous avons ensuite été éliminés au deuxième tour. Cette année, notre objectif est de dépasser le deuxième tour du tournoi.

Les Redskins ont affronté les Potters lundi, mais le jeu des chiffres était trop difficile à surmonter contre une équipe talentueuse de l’Est de Liverpool.

« C’est difficile », a déclaré Hilliard. « C’est dur quand on commence avec 11. J’ai vu un film d’eux contre Weir, et ils en avaient 12. Ils ont dû emprunter quelques joueuses à l’équipe féminine aujourd’hui. Vous faites ce que vous avez à faire.

Les garçons du comté de Jefferson ont été contraints de jouer beaucoup en défense lundi soir.

« Ils sont bien entraînés », a déclaré Lawrence. « Ils savent ce qu’ils font.

« Qui sait ce qui se serait passé si j’avais eu tout mon effectif de joueurs. Il s’agit d’un cas de figure : et si ? C’est juste et si ? Nous le prenons simplement au jour le jour.

« Je les ai retirés. Nous en étions à neuf. On peut jouer à huit, mais on n’allait pas jouer avec ça. Je sais que la règle est sept. Je peux recevoir des commentaires négatifs de la part des gens, mais c’est mon équipe. Nous nous entraînons à huit, mais ce n’est pas une bonne chose.

East Liverpool devrait jouer jeudi à Brooke. Jeudi est le jour limite pour que les équipes se qualifient pour le tournoi annuel OVAC. Les Potters ont entamé leur match contre les Redskins à la septième place du classement de la classe 4A.

« Nous sommes juste au bord de la bulle », a déclaré Hilliard. « Je pense que nous devons obtenir un résultat contre Brooke pour participer. »

Les six premiers de la classe 5A et de la classe 4A se qualifient pour le tournoi. Les quatre meilleures équipes de la classe 1A/3A y parviennent.

« Cela ne veut pas dire grand-chose car ils arrivent en tête des six et il y a huit équipes », a déclaré Hilliard. « Pour nous, cela signifierait beaucoup de terminer premier ou deuxième. »

Le prochain match prévu d’Indian Creek aura lieu le 30 septembre à 13 heures à Coshocton.

Une fois le match des garçons terminé, Lawrence a dû rapidement tourner son attention vers le match de son équipe féminine contre Cambridge.

« Je dois encore changer d’avis », a déclaré Lawrence. « Les filles ont besoin de ce résultat. Je n’étais pas négatif jusqu’à ce que nous soyons blessés. C’est la même vieille chose. Je dois adopter le bon état d’esprit.







