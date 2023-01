Des biologistes de la Colombie-Britannique défendent les limaces et les insectes à risque

Par Rochelle Baker, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les défenseurs de l’environnement qui s’efforcent d’empêcher l’extinction d’espèces trouvent qu’il est assez difficile de sauver les animaux les plus magnifiques et les plus emblématiques du Canada, comme les épaulards résidents du sud, les caribous des montagnes ou les grizzlis.

Mais la plupart des 640 espèces sauvages maintenant répertoriées en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada sont des espèces de flore et de faune qui ne passent pas le temps sous les projecteurs. Plus d’un tiers des espèces à risque sont des plantes, des mousses et des lichens que la plupart des gens passeraient probablement devant sans un second regard.

Un autre 30% sont des créatures visqueuses, glissantes et effrayantes que les gens pourraient bien remarquer mais trouver répulsives. Mais des créatures comme les limaces, les insectes et les serpents sont également essentielles aux écosystèmes et méritent beaucoup plus d’amour.

Ainsi, l’Observateur national du Canada a demandé à trois biologistes de la Colombie-Britannique de défendre une créature moins charismatique qui, selon eux, est fascinante et mérite un peu d’adoration publique.

Le compte-gouttes bleu-gris (Prophysaon coeruleum). (Image via l’Oberver national du Canada)

Toutes les limaces, y compris ce compte-gouttes bleu-gris rare, sont des composteurs de génie qui recyclent les nutriments importants pour la santé des écosystèmes forestiers.

Actuellement directeur exécutif de la Marmot Recovery Foundation, Adam Taylor passe son temps à attirer l’attention sur le sort de la marmotte de l’île de Vancouver, en danger critique d’extinction mais adorable.

Mais dans le passé, Taylor a travaillé avec des programmes de rétablissement d’espèces impliquant des chauves-souris, des reptiles et des limaces – qui sont tous plus difficiles à vendre, a-t-il déclaré.

“J’ai presque l’impression de ne plus faire de vrai travail maintenant que je travaille avec un animal si mignon et dérangeant”, a-t-il plaisanté.

Taylor a choisi de vanter les vertus des limaces à risque dans le sud de l’île de Vancouver, y compris les dromadaires et les limaces-sauteuses verruqueuses, connues pour se débattre vigoureusement pour semer la confusion chez les prédateurs. Le minuscule compte-gouttes bleu-gris est particulièrement enchanteur, a-t-il déclaré.

“C’est une très jolie limace en ce qui concerne les limaces, mais je suis peut-être un peu partial”, a-t-il déclaré.

D’une taille pouvant atteindre quatre centimètres, la limace arbore des nuances de gris mais peut aussi être d’un bleu pervenche vif.

Il peut perdre une partie de sa queue lorsqu’il est attrapé par des prédateurs et se trouve dans la litière de feuilles ou dans des environnements humides à l’intérieur des écosystèmes rares de chênes de Garry et de douglas du sud-est de l’île de Vancouver. Mais le changement climatique, le développement et les concurrents envahissants, comme la limace noire européenne que les mains vertes adorent détester, continuent de menacer le petit gastéropode.

En général, les limaces sont des décomposeurs qui décomposent les animaux morts, les feuilles, la végétation et les matières fécales, en continuant à répandre ces nutriments recyclés dans tout l’écosystème, a déclaré Taylor. Le compte-gouttes bleu-gris est particulièrement précieux car il se nourrit de champignons mycorhiziens, qui forment un vaste réseau dans le sol qui capture et transporte les nutriments, les partageant avec les plantes et les arbres, a déclaré Taylor.

En mangeant et en faisant caca ces spores de champignons essentiels au fur et à mesure de ses déplacements, la petite limace joue un rôle important dans la santé et la croissance des arbres et des forêts.

L’hespérie Properce ou hespérie du chêne de l’Ouest (Erynnis propertius). (Image via l’Oberver national du Canada)

Selon la biologiste Claudia Copley, l’hespérie Propertius plutôt terne figurant sur la liste rouge a un profil marketing un peu mélancolique.

Claudia Copley, gestionnaire de la collection d’entomologie et chercheuse au Royal BC Museum, a choisi de mettre en évidence l’hespérie Properce comme son insecte outsider.

Le papillon terne et menacé a d’importants défis de commercialisation à surmonter, a noté Copley.

“Propertius est en fait le nom d’un poète mort depuis longtemps qui a écrit des poèmes vraiment tristes”, a-t-elle déclaré.

“Il vit également dans une région connue sous le nom de dépression de Géorgie, il est donc ironique que cette chose soit également sur la liste rouge provinciale.”

Le petit insecte à taches brunes du sud de l’île de Vancouver dépend des prés de chênes de Garry – l’un des écosystèmes les plus rares et les plus riches en biodiversité du pays, qui a été en grande partie perdu avec le développement intensif des terres, a déclaré Copley.

Aussi connu sous le nom d’hespérie du chêne occidental, le papillon est un bon exemple de l’importance de sauver les écosystèmes à risque dans leur ensemble plutôt que de se concentrer sur la protection d’espèces individuelles, a-t-elle déclaré.

Et comme les autres papillons, c’est un important pollinisateur essentiel aux plantes à fleurs.

Les propriétaires privés peuvent facilement faire des gains en le protégeant en préservant les chênes de Garry matures sur leurs terres, a déclaré Copley. Les gens devraient également résister à la tendance à manucurer les cours et laisser la litière de feuilles des chênes sur le sol afin que les larves de papillons puissent survivre.

“C’est une espèce avec laquelle nous, en tant qu’individus, pouvons vraiment faire la différence”, a déclaré Copley. “Et c’est une sorte d’espoir.”

La couleuvre à queue fine (Contia tenuis). (Image via l’Oberver national du Canada)

Plutôt que d’avoir peur des rares petits serpents à queue pointue, les jardiniers devraient essayer de cultiver un habitat attrayant pour les gobblers de limaces.

Les reptiles ont généralement mauvaise réputation, en particulier les serpents, selon la biologiste Kristiina Ovaska.

“Il y a encore beaucoup d’appréhension et de peur, mais je pense que ça change et qu’il y a une appréciation croissante pour les serpents”, a déclaré l’ancien coprésident du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour les reptiles et les amphibiens.

Les craintes autour des serpents sont exagérées, en particulier sur l’île de Vancouver où aucune espèce n’est venimeuse, a-t-elle ajouté.

Et malgré son nom plutôt inquiétant, le rare serpent à queue pointue figurant sur la liste rouge est particulièrement inoffensif, a déclaré Ovaska.

Pas beaucoup plus long qu’un crayon, le petit serpent timide est totalement inoffensif pour les humains, a-t-elle ajouté.

“Cela ne ressemble même pas à un serpent, mais plutôt à un gros ver”, a-t-elle déclaré.

Ils sont généralement de couleur cuivrée, mais les petits peuvent parfois être rouges et ils ont des barres noires et blanches le long de leur ventre, a déclaré Ovaska.

“Ils sont en fait un très joli petit serpent.”

À ce jour, des populations isolées de serpents n’ont été localisées que sur certaines îles du Golfe, dans le sud de l’île de Vancouver et à un endroit sur le continent près de Pemberton.

Comme de nombreuses espèces en péril, elles sont les plus menacées par la perte d’habitat due au développement.

Ils sont difficiles à repérer car ils aiment se réchauffer dans des crevasses rocheuses ou sous des débris meubles au lieu de se prélasser au soleil comme les autres espèces, a déclaré Ovaska.

Les gens peuvent protéger les serpents en gardant leurs jardins sans pesticides et en laissant une couverture naturelle et des cachettes pour les petits reptiles, en particulier sur les pentes sud.

À son tour, le serpent à queue pointue, qui se régale de petits mollusques, aidera à empêcher les limaces envahissantes de mâcher des légumes et des plantes précieux, a déclaré Ovaska.

“Ils sont bons à avoir autour, et vous êtes vraiment chanceux si vous les avez dans votre jardin.”

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ConservationEnvironnementFaune