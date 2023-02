Des billets pour le concert du couronnement du roi Charles III seront offerts

Un scrutin est organisé pour distribuer 10 000 billets gratuits pour le concert du couronnement du roi Charles III au public, a annoncé jeudi le bureau de presse de la BBC.

Le diffuseur national a révélé que 5 000 personnes recevront une paire de billets gratuits pour assister à un concert du 7 mai sur le terrain du château de Windsor, qui est retransmis en direct sur l’ensemble du réseau de la BBC. Le concert a lieu un jour après le couronnement de Charles le 6 mai.

Le scrutin s’ouvre à 7h00 GMT (2h00 HE) le 10 février et sera ouvert jusqu’au 28 février.

L’attribution des billets sera décidée en fonction de la répartition géographique de la population britannique plutôt que sur la base du premier arrivé, premier servi, a déclaré le bureau de presse de la BBC. Les gagnants seront sélectionnés après le 28 février.

Le reste des billets sera distribué aux travailleurs des organisations caritatives qui soutiennent leurs communautés locales et le Commonwealth au sens large, selon le diffuseur.

“Nous sommes ravis de pouvoir offrir au public la possibilité de faire partie de l’événement”, a déclaré Charlotte Moore, responsable du contenu de la BBC, dans le communiqué. “Le concert du couronnement sur la BBC rassemblera la nation pour marquer cette occasion capitale.”

D’autres annonces concernant la liste des présentateurs et des talents musicaux seront faites “en temps voulu”, ajoute le communiqué.

Le couronnement lui-même sera “un service religieux solennel, ainsi qu’une occasion de célébration et d’apparat”, dirigé par l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, a indiqué le palais.

Il, a réitéré le palais, “reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date”.

Cette ligne du palais a été interprétée par des experts comme un indice que le couronnement de Charles sera différent et plus modéré de celui que sa défunte mère a connu il y a sept décennies, avec une cérémonie plus courte et des modifications de certains des éléments féodaux du rituel. Le couronnement de la reine Elizabeth a été le premier événement royal télévisé en direct et a duré trois heures.

Au lendemain du couronnement, le 7 mai, des milliers d’événements devraient avoir lieu à travers le pays dans le cadre du “Coronation Big Lunch”, tandis que des “icônes mondiales de la musique et des stars contemporaines”, encore inconnues, se réuniront pour un ” Coronation Concert” qui s’est tenu sur la pelouse est du château de Windsor, a indiqué le palais.