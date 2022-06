Des billets pour la Coupe du monde sont-ils disponibles pour Qatar 2022 ?

Si vous vous demandez si des billets pour la Coupe du monde sont disponibles pour Qatar 2022, la réponse est oui. Vous pouvez obtenir des billets pour n’importe quel match. D’égale importance, ils peuvent être commandés en ligne afin que vous n’ayez pas à vous soucier de tous les tracas du site Web du Qatar.

Plus on se rapproche de la Coupe du monde 2022, plus la demande est forte. C’est pourquoi il est préférable d’obtenir vos billets tôt afin de planifier votre voyage pour Qatar 2022.

Il existe plusieurs escroqueries en ligne avec des individus vendant des billets sur les réseaux sociaux. Notre recommandation est d’acheter des billets uniquement auprès de sociétés de billetterie réputées telles que StubHub, Vivid Seats et The Ticket Network, entre autres.

Billets pour la Coupe du monde disponibles pour Qatar 2022

Billets pour la phase de groupes de la Coupe du monde disponibles

Horaire du groupe A

21 novembre : Qatar vs Equateur – Stade Al Bayt – Trouver des billets

21 novembre : Sénégal vs Pays-Bas – Stade Al Thumama – Trouver des billets

25 novembre : Qatar vs Sénégal – Stade Al Thumama – Trouver des billets

25 novembre : Pays-Bas vs Equateur – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

29 novembre : Pays-Bas vs Qatar – Stade Al Bayt – Trouver des billets

29 novembre : Equateur vs Sénégal – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

Programme du groupe B

21 novembre : Angleterre vs Iran – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

21 novembre : USA vs Pays de Galles – Stade Ahmed bin Ali – Trouver des billets

25 novembre : Angleterre vs USA – Al Bayt Stadium – Trouver des billets

25 novembre : Pays de Galles vs Iran – Stade Ahmed bin Ali – Trouver des billets

29 novembre : Pays de Galles vs Angleterre – Stade Ahmed bin Ali – Trouver des billets

29 novembre : Iran vs USA – Stade Al Thumama – Trouver des billets

Programme du groupe C

22 novembre : Argentine vs Arabie Saoudite – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

22 novembre : Mexique vs Pologne – Stadium 974 – Trouver des billets

26 novembre : Argentine vs Mexique – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

26 novembre : Pologne vs Arabie Saoudite – Education City Stadium – Trouver des billets

30 novembre : Pologne vs Argentine – Stadium 974 – Trouver des billets

30 novembre : Arabie Saoudite vs Mexique – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

Calendrier du groupe D

22 novembre : France vs Australie – Stade Al Janoub – Trouver des billets

22 novembre : Danemark vs Tunisie – Education City Stadium – Trouver des billets

26 novembre : France vs Danemark – Stadium 974 – Trouver des billets

26 novembre : Tunisie vs Australie – Stade Al Janoub – Trouver des billets

30 novembre : Tunisie vs France – Education City Stadium – Trouver des billets

30 novembre : Australie vs Danemark – Stade Al Janoub – Trouver des billets

Calendrier du groupe E

23 novembre : Espagne vs Costa Rica – Stade Al Thumama – Trouver des billets

23 novembre : Allemagne vs Japon – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

27 novembre : Espagne vs Allemagne – Stade Al Bayt – Trouver des billets

27 novembre : Japon vs Costa Rica – Stade Ahmed bin Ali – Trouver des billets

1er décembre : Japon vs Espagne – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

1er décembre : Costa Rica vs Allemagne – Stade Al Bayt – Trouver des billets

Calendrier du groupe F

23 novembre : Belgique vs Canada – Stade Ahmed bin Ali – Trouver des billets

23 novembre : Maroc vs Croatie – Stade Al Bayt – Trouver des billets

27 novembre : Belgique vs Maroc – Stade Al Thumama – Trouver des billets

27 novembre : Croatie vs Canada – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

1er décembre : Croatie vs Belgique – Stade Ahmed bin Ali – Trouver des billets

1er décembre : Canada vs Maroc – Stade Al Thumama – Trouver des billets

Calendrier du groupe G

24 novembre : Brésil vs Serbie – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

24 novembre : Suisse vs Cameroun – Stade Al Janoub – Trouver des billets

28 novembre : Brésil vs Suisse – Stadium 974 – Trouver des billets

28 novembre : Cameroun vs Serbie – Stade Al Janoub – Trouver des billets

2 décembre : Cameroun vs Brésil – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

2 décembre : Serbie vs Suisse – Stadium 974 – Trouver des billets

Programme du groupe H

24 novembre : Portugal vs Ghana – Stadium 974 – Trouver des billets

24 novembre : Uruguay vs Corée du Sud – Education City Stadium – Trouver des billets

28 novembre : Portugal vs Uruguay – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

28 novembre : Corée du Sud vs Ghana – Education City Stadium – Trouver des billets

2 décembre : Corée du Sud vs Portugal – Education City Stadium – Trouver des billets

2 décembre : Ghana vs Uruguay – Stade Al Janoub – Trouver des billets

Billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde disponibles

Match 49 – 3 décembre : Vainqueur Groupe A vs Finalistes Groupe B – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

Match 50 – 3 décembre : Vainqueurs Groupe C vs Finalistes Groupe D – Stade Ahmed bin Ali – Trouver des billets

Match 51 – 4 décembre : Vainqueurs Groupe B vs Finalistes Groupe A – Stade Al Bayt – Trouver des billets

Match 52 – 4 décembre : Vainqueurs Groupe D vs Deuxièmes Groupe C – Stade Al Thumama – Trouver des billets

Match 53 – 5 décembre : Vainqueurs Groupe E vs Deuxièmes Groupe F – Stade Al Janoub – Trouver des billets

Match 54 – 5 décembre : Vainqueurs Groupe G vs Finalistes Groupe H – Stade 974 – Trouver des billets

Match 55 – 6 décembre : Vainqueurs Groupe F contre Finalistes Groupe E – Education City Stadium – Trouver des billets

Match 56 – 6 décembre : Vainqueurs Groupe H contre Finalistes Groupe G – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

Billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde disponibles

Match 57 – 9 décembre : Vainqueurs Match 49 contre Vainqueurs Match 50 – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

Match 58 – 9 décembre : Vainqueurs Match 53 contre Vainqueurs Match 54 – Education City Stadium – Trouver des billets

Match 59 – 10 décembre : Vainqueurs Match 51 vs Vainqueurs Match 52 – Stade Al Bayt – Trouver des billets

Match 60 – 10 décembre : Vainqueurs Match 55 contre Vainqueurs Match 56 – Stade Al Thumama – Trouver des billets

Billets pour la demi-finale de la Coupe du monde disponibles

Match 61 – 13 décembre : Vainqueurs Match 57 contre Vainqueurs Match 58 – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

Match 62 – 14 décembre : Vainqueurs Match 59 contre Vainqueurs Match 60 – Stade Al Bayt – Trouver des billets

Billets pour la troisième place de la Coupe du monde disponibles

Match 63 – 17 décembre : Losers Match 61 vs Losers Match 62 – Khalifa International Stadium – Trouver des billets

Billets pour la finale de la Coupe du monde disponibles

Match 64 – 18 décembre : Finale Coupe du Monde – Lusail Iconic Stadium – Trouver des billets

Pour vous aider à naviguer dans le tournoi de la Coupe du monde 2022, téléchargez notre support imprimable gratuit.

Des questions sur les billets de Coupe du Monde disponibles pour Qatar 2022 ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédit photo : Getty Images