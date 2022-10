Des billets gratuits pour des attractions d’horreur terrifiantes à travers le Royaume-Uni sont à gagner à temps pour Halloween – mais il y a un hic

Les fans de FRIGHT seront ravis de savoir qu’ils peuvent obtenir des billets gratuits pour des attractions d’horreur à travers le Royaume-Uni à temps pour Halloween – mais il y a un hic.

Pour mettre la main sur les cadeaux, vous aurez besoin de nerfs d’acier et d’entreprendre ce que l’on dit être le “travail le plus effrayant du monde”.

Avez-vous le courage d’accepter le “travail le plus effrayant du monde” ? Crédit : Getty

L’attraction touristique The Dungeons, qui possède des sites à Londres, Blackpool, Édimbourg et York, recrute un testeur de peur officiel, dont le travail consistera à tester tous les spectacles à travers le pays pour s’assurer qu’ils sont aussi excitants que possible.

Mais les espoirs feraient mieux de chausser leurs patins car la date limite de candidature est le 9 octobre.

Le testeur de peur sera mis à l’épreuve à chaque attraction et découvrira les spectacles effrayants d’Halloween dans toute leur splendeur effrayante.

Ils devront tester quatre expériences, une sur chacun des sites du donjon.

Au Edinburgh Dungeon, la recrue devra tester le nouvel événement Dinner of the Dead.

Les visiteurs participent à une fête traditionnelle des récoltes celtiques où une place vide est aménagée afin d’accueillir les êtres chers perdus.

À Londres, ils devront assister à un nouveau spectacle d’horreur au 50 Berkeley Square, considéré comme l’un des bâtiments les plus hantés de la capitale.

Pendant son séjour à York, le candidat retenu participera à une séance de performance où des esprits sombres doivent être évoqués.

À Blackpool, une nouvelle attraction Grim Reaper attendra pour envoyer un frisson dans le dos du débutant.

Kathryn Angel, directrice générale du Edinburgh Dungeon, a déclaré: «Les donjons sont la maison d’Halloween et cette année, nous avons vraiment tout fait.

“Nos spectacles d’Halloween sont ancrés dans l’histoire locale – donnant vie aux histoires les plus effrayantes et les plus inquiétantes de nos villes et villages.

“Cette année, nous lançons le défi à l’un de nos fans (les plus malchanceux) de Dungeon de visiter et de vivre nos émissions d’Halloween les plus effrayantes de Dungeon.

“Nous sommes heureux d’aider le candidat retenu à visiter chaque donjon en octobre, mais même nos habitants de donjon les plus expérimentés peuvent faiblir.

“Nous aimerions que notre testeur de peur nous montre qu’il est assez courageux pour traverser les quatre donjons.

“Nous recommandons que seuls les paysans les plus courageux postulent – ce n’est pas nommé” le travail le plus effrayant du monde “pour rien!”

Le candidat retenu recevra deux billets chacun pour les quatre spectacles et les billets de train sont inclus.

Plus d’informations peuvent être trouvées ici.