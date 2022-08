Des billets contrefaits circulent à Shuswap, le suspect reste en liberté

Un suspect est toujours en liberté après avoir prétendument volé un véhicule, qui a été découvert plus tard avec des billets présumés contrefaits à l’intérieur.

Maintenant, la GRC de Salmon Arm avertit les entreprises et les institutions financières de faire attention aux faux billets de 100 $ et 50 $ canadiens.

Le sergent d’état-major. Scott West a déclaré le 5 août que les faux billets avaient été trouvés dans les dépôts bancaires des entreprises de Salmon Arm et pouvaient être facilement détectés lorsqu’ils étaient reçus.

Il a énuméré les fonctionnalités à surveiller :

• La fenêtre transparente en polymère de ces nouveaux billets devrait porter la dénomination du billet dans l’hologramme et l’image holographique du visage sur le billet. West suggère de regarder l’hologramme dans la fenêtre en plastique transparent sur les factures chaque fois qu’un paiement est accepté.

• Les faux billets de 50 $ et 100 $ portent le numéro 5 et non le bon numéro de coupure 50 ou 100.

• Il peut y avoir une légère arête le long de la fenêtre en plastique transparent sur le billet où le plastique a été collé ensemble. Il a dit que le principal indicateur, cependant, est le nombre dans la bande de polymère. Cherchez le bon numéro correspondant au billet lorsque vous le faites rouler à la lumière.

West suggère d’aller sur le site Web de la Banque du Canada pour des fonctions de sécurité anti-contrefaçon supplémentaires sur la monnaie canadienne.

L’avertissement intervient après que la police a tenté d’arrêter un véhicule le 2 août avec une ceinture à pointes, mais le conducteur a pu échapper à la capture et s’échapper. Il s’agissait du véhicule qui contenait des faux billets présumés.

Un véhicule supplémentaire avait fui les agents et a été décrit comme une Dodge noire ou une Chrysler Neon. Le conducteur de

ce véhicule reste également non identifié et en fuite.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Bras de saumon de la GRC