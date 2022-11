Des bergers libanais accusés d’espionnage le long de la frontière contestée avec Israël

SHEBAA, Liban – La journée de travail d’Hassan Zahra, qui gardait des chèvres au sommet d’une montagne le long de la frontière sud-est du Liban, approchait de la fin, lorsqu’il a été pris en embuscade par un groupe de soldats israéliens, a-t-il déclaré.

M. Zahra, 23 ans, a déclaré que l’année dernière, il avait été menotté, les yeux bandés et emmené dans un centre d’interrogatoire en Israël, où il était accusé d’espionnage pour le groupe militant libanais Hezbollah. Des centaines de ses chèvres ont été abandonnées sur la colline.

“Ils ont dit : ‘Vous les bergers, vous donnez l’impression que vous ne faites que garder les troupeaux, mais vous travaillez pour le Hezbollah et vous nous surveillez'”, a déclaré M. Zahra. “Nous ne faisons que garder nos chèvres, mais ils ne nous croient pas.”

Bien que les États belligérants du Liban et d’Israël viennent de négocier une frontière maritime, la situation reste tendue le long de leur frontière terrestre, toujours disputée et bordée de champs de mines et de barbelés, et surveillée par des drones.