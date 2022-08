Des bergers belges grimpent à l’arbre et attrapent des fruits pour amuser les internautes

Les oiseaux volant dans le ciel sont monnaie courante. Cependant, une vidéo qui a pris les internautes par surprise montre deux chiens faisant un tel bond de géant qu’il semble que les animaux volent. La vidéo est devenue virale en un rien de temps et les gens ont exprimé leur choc et leur amusement face à ce spectacle rare.

S’adressant à Twitter, un compte nommé Morissa Schwartz, qui prétend être un entrepreneur du New Jersey, a publié la vidéo hilarante sur le site de micro-blogging. “Ce sont des athlètes !” elle a écrit.

Ce sont des sportifs !!! 🤩 pic.twitter.com/aA8vJGq4Ze — Morissa Schwartz (Dr Rissy) (@MorissaSchwartz) 19 août 2022

La vidéo de 11 secondes s’ouvre sur deux chiens, vraisemblablement des bergers belges, faisant de leur mieux pour atteindre un fruit suspendu à un grand arbre dans un champ. On peut voir le premier berger belge grimper sur le tronc de l’arbre en mouvements courts et rapides avant de faire un pas de géant, visant à attraper le fruit.

Lorsque la première tentative s’est avérée vaine, le deuxième Berger Belge a tenté sa chance et a entrepris une cascade similaire pour atteindre le fruit, mais en vain. Pourtant, au troisième essai, l’un des canidés réussit à s’emparer du fruit jaune en faisant un saut incroyable et en atterrissant gracieusement sur le sol.

La vidéo inhabituelle a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, recueillant plus de 2,9 millions de vues et recevant plus de 6 000 likes sur Twitter. Alors qu’un Twitterati a plaisanté, “Le chien qui voulait être un léopard”, un autre utilisateur a commenté, “C’est tellement cool à voir.

le chien qui voulait être un léopard… — Realidad Distópica (@RDistopica) 19 août 2022

C’est tellement cool à voir. — loisnomad (@loisnomad) 19 août 2022

Ce n’est pas la première vidéo qui montre un chien faisant des sauts en hauteur. Une autre vidéo similaire apparue sur Internet il y a quelque temps montrait un chien de race indienne sprintant par-dessus une clôture de barbelés, sans effort.

