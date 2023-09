Des bénévoles restaurent le cimetière national Abraham Lincoln dans le comté de Will – Shaw Local

Elwood — Les bénévoles du programme Saluting Branches, sous la direction de l’arboriste de la ville de Joliet, Jim Tieber, ont apporté des soins supplémentaires au cimetière national Abraham Lincoln à Elwood mercredi, en enlevant les arbres mourants, en nettoyant les broussailles et en plantant de nouveaux arbres et fleurs.

Un bénévole du Skyline Tree Service creuse un trou pour planter un arbre au cimetière national Abraham Lincoln le mercredi 20 septembre à Elwood. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Tieber a rapporté que 103 bénévoles se sont présentés à l’événement, dont des membres du personnel du cimetière et la propre famille de Tieber pour la première fois. La plupart des bénévoles présents à l’événement provenaient d’entreprises locales d’entretien des arbres, notamment Abbott Tree Care, Skyline Tree Service, D. Ryan Tree, Kramer Tree Specialist, K&D Landscape, Oak Bros Tree Care, Graf Tree Care et Davey Tree Expert.

D’autres volontaires ont également été envoyés par Aspen Fuel, Lutheran Disaster Response et le village de Naperville.

Des bénévoles d’Abbott Tree Care Professionals travaillent au débroussaillage au cimetière national Abraham Lincoln, le mercredi 20 septembre, à Elwood. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

En plus d’envoyer du personnel comme bénévoles, D. Ryan Tree a contribué au budget pour la nourriture de Wyler BBQ, aux côtés du principal sponsor alimentaire de l’événement, D’Arcy Auto, et Davey Tree Expert a fait don d’eau pour les bénévoles. Mariano’s de Joliet a également contribué à l’événement en fournissant 15 douzaines de beignets.

Les arboriculteurs ont enlevé plusieurs grands chênes et déblayé le bois mort des arbres existants tout en plantant 11 nouveaux arbres donnés par la pépinière Fields et la pépinière Cedar Path et 152 plantes à fleurs indigènes fournies par Midwest Ground Covers.