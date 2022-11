Des bénévoles rendent possible le dîner de Thanksgiving à Dixon – Shaw Local

Les bénévoles se sont réunis le jeudi 24 novembre 2022 pour préparer et distribuer des repas du Kay Cee Hall à Dixon. Au cours des derniers jours, plus de 500 livres de dinde ont été cuites et découpées, des dizaines de tartes à la citrouille ont été tranchées et des monticules de purée de pommes de terre, de farce et de haricots verts ont été servis. Les dîners ont été distribués gratuitement dans le cadre d’un service au volant ou d’une promenade, bien que beaucoup aient fait des dons. L’argent reçu sera remis dans la communauté à la banque alimentaire locale.

La bénévole Darla Russell accepte les rouleaux de Leo et Linda Patterson le jeudi 24 novembre 2022 lors du repas de l’Action de grâce des Chevaliers de Colomb à Dixon. Des bénévoles faisaient la queue avec des plateaux tandis que d’autres servaient le dîner traditionnel de Thanksgiving. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)