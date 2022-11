Des bénévoles offrent un repas de Thanksgiving aux détenus qui se remettent d’une dépendance – Shaw Local

Quenby Schuyler a atteint un creux historique fin mars 2020.

Son père était à l’hôpital avec le COVID-19 et elle n’a pas pu lui rendre visite en raison des restrictions liées à la pandémie. Il est mort seul. Il n’y avait pas de funérailles possibles – juste un ramassage de ses cendres sur le trottoir d’un salon funéraire.

Un employé compatissant de son entreprise lui a dit : « Mon garçon, c’est dommage que les bars ne soient pas ouverts parce que tu pourrais boire un verre.

Quelque chose claqua en Schuyler. L’alcool – facilement disponible dans son travail de chef et de traiteur privé – était devenu un problème pour elle.

Elle s’est tournée vers Lighthouse Recovery of St. Charles pour l’aider à commencer une vie de sobriété.

Et c’est ainsi qu’elle s’est retrouvée à cuisiner un repas de Thanksgiving cette semaine pour environ 100 détenus et membres du personnel dans la cellule de désintoxication de la prison du comté de Kane. C’est la troisième année consécutive qu’elle le fait.

L’année dernière, les détenus de la cellule de désintoxication de la prison du comté de Kane ont reçu un repas de Thanksgiving offert par le traiteur de St. Charles, Quenby Schuyler. (Avec l’aimable autorisation du shérif du comté de Kane, Ron Hain)

Schuyler, qui vit à Saint-Charles, a déclaré que la préparation du repas annuel montre aux détenus : “Nous comprenons vos difficultés”.

“Une partie de mon rétablissement consiste à faire cela”, a déclaré Schuyler mardi, alors que des bénévoles (certains également en convalescence) préparaient de la sauce et des pommes de terre épluchées pour le repas.

“Une autre personne”

Schuyler est le propriétaire de Qs Catering.

Boire du vin en travaillant ou en dégustant une bouteille offerte par des clients était courant. (Une étude réalisée en 2015 par le gouvernement fédéral a révélé que l’industrie de l’hébergement et de la restauration présentait le troisième taux le plus élevé de consommation excessive d’alcool parmi les industries.)

Si elle offrait parfois ses services, c’était surtout pour promouvoir son entreprise.

“J’étais définitivement une personne différente”, a déclaré Schuyler.

Cela a changé quand elle est entrée en convalescence.

Lighthouse gère le programme de récupération de la toxicomanie à la prison du comté de Kane. À l’approche de Thanksgiving 2020, le directeur du programme de la prison a demandé à Schuyler de préparer un repas de fête spécial pour les participants.

Plus tard, un ancien détenu a reconnu Schuyler lors d’une réunion du groupe de sobriété Zoom. “Je me souviens de ce que tu as fait !” il a dit.

Qu’est-ce qu’il y’a au menu

Les gens ont donné environ 2 000 $ cette année pour couvrir le coût du repas. Le restaurant Patten House à Genève a fait don des dindes.

Nick Spoerl de Wasco coupe des poivrons en dés pour les salades qui feront partie des repas de Thanksgiving servis aux détenus dans la nacelle de récupération de la prison du comté de Kane. (Rick West)

La nourriture a été préparée mardi et mercredi dans une cuisine commerciale de l’église Faith Lutheran à Genève. Le personnel du phare le ramassera jeudi matin et le réchauffera à la prison.

Les détenus et le personnel de la capsule auront de la dinde, de la farce à la saucisse, de la sauce aux canneberges, une casserole de haricots verts frais, des pommes de terre écrasées, une salade verte et du pudding au maïs et au cheddar.

“C’est devenu une de mes passions”, a déclaré Schuyler.

“La nourriture est un médicament”, a-t-elle déclaré. “La nourriture peut guérir et rassembler les gens.”

https://www.dailyherald.com/news/20221124/food-can-heal-volunteers-provide-thanksgiving-meal-for-jail-detainees-recovering-from-addictions