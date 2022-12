Des bénévoles décorent la maison des anciens combattants de La Salle pour Noël – Shaw Local

Mercredi, des bénévoles de la Commission d’aide aux anciens combattants ont décoré les fenêtres à l’extérieur du foyer des anciens combattants de La Salle.

Des arbres, des cloches, des bas et plus encore ont été peints sur les fenêtres pour décorer pour Noël. Apparemment, toutes les fenêtres des chambres des vétérans étaient décorées.

Des bénévoles de la Commission d’aide aux anciens combattants ont décoré les fenêtres du foyer des anciens combattants de La Salle le mercredi 30 novembre 2022. (Olivia Doack)

Le VAC du comté de La Salle aide les anciens combattants et leurs familles à demander des prestations et à déposer toute réclamation auprès du ministère des Anciens Combattants, du ministère de la Défense et d’autres organismes. L’organisation offre également de nombreux programmes pour soutenir les vétérans. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.lasallecountyvac.com/.