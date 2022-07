Des bénévoles de la Lake Country Food Bank reconnus pour leur travail pendant la pandémie

Lake Country Rotary célèbre les bénévoles des banques alimentaires.

À l’exception d’un employé, la Lake Country Food Bank est gérée par plus de 70 bénévoles et le Rotary reconnaît le travail acharné de 21 personnes avec le Paul Harris Fellowship Award.

La banque alimentaire a pu maintenir un service complet à la communauté tout au long de la pandémie.

Félicitations à Darcey Russell, Marion Barnes, Carol Abee-Girard, Vince Sedmak, Jim Haxton, Ken Haynes, Terry Bulman, Kathy Bartel, Pat Fitcher, Barb Ross, Cheryl Stewart, Michelle Chartrand, Jane Swan, Claire Mattison, Paul McMechan, Maureen Makin, Mary Thurber, Joyce Onstad, Clair Schaff, Virginia White, Rod Conelley, Marsha Fulton et Marian Podgornik.

Le Rotary club entretient des relations étroites avec la banque alimentaire et s’associe actuellement à Save-On-Foods pour collecter des fonds.

Le club peut acheter des cartes-cadeaux d’épicerie avec un rabais de huit pour cent et un autre donateur anonyme paie encore quatre pour cent. Pour chaque tranche de 100 $ de cartes-cadeaux Save-On-Foods prépayées vendues, 12 $ sont reversés à la Lake Country Food Bank.

