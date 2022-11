Des bénévoles de la bouilloire de l’Armée du Salut de Westside sont nécessaires pendant un «niveau de besoin sans précédent»

L’Armée du Salut de Westside est à la recherche de bénévoles pour sa campagne emblématique de Noël Red Kettle à West Kelowna, Westbank et Peachland afin d’aider plus de 150 familles dans le besoin.

Les bénévoles de Kettle sont nécessaires du 12 novembre au 24 décembre, sauf le dimanche, pour des quarts de travail de deux heures.

Les bénévoles travailleront dans huit emplacements, dont le Peachland IGA, Save On Foods, BC Liquor Store, Superstore, Walmart, London Drugs, Canadian Tire et le Angry Otter Liquor Store.

Des bouilloires debout seront également installées à Lammle’s Western Wear, la station-service CO-OP, ainsi que divers restaurants et établissements vinicoles qui participeront à la 3e édition annuelle du Rotary’s Wine and Dine Daze au cours du mois de décembre.

Cette année, les sonneurs sont encouragés à amener un ami.

Pour chaque quart de travail de deux heures effectué, des bénévoles sont inscrits pour gagner des prix .

“Certains bénévoles s’habillent, d’autres portent des chapeaux de Noël ridicules ou apportent des cloches de Noël pour sonner à leur station de bouilloire”, a déclaré la capitaine Jennifer Henson.

L’année dernière, la communauté a recueilli plus de 200 000 $ grâce à la campagne Kettle.

Henson a déclaré que cette année, l’Armée du Salut a pour objectif de recueillir 225 000 $.

“Tout l’argent collecté pendant la campagne reste dans la communauté et aide à soutenir les centaines de personnes qui accèdent à l’Armée du Salut Westside à Noël et tout au long de l’année”, a déclaré Henson.

Ce Noël, l’Armée du Salut de Westside s’attend à un niveau de besoin sans précédent pour aider plus de 150 familles, au service de plus de 300 enfants locaux grâce à son programme “Christmas Gifts of Hope”, un programme spécialement conçu pour garantir que chaque enfant et adolescent de notre communauté se réveille à quelque chose de spécial le matin de Noël.

Toutes les bouilloires acceptent les espèces, les cartes de débit et de crédit.

En plus de faire un don aux bouilloires, les dons peuvent être faits par le biais du courrier annuel de Noël de l’Armée du Salut Westside, par téléphone au 778-484-9790, en ligne à www.westsidesa.ca ou en personne au 101-3531 Old Okanagan Highway.

Pour faire du bénévolat pour les bouilloires cette année, veuillez appeler le 250-258-RING. Si vous êtes une famille avec des enfants âgés de 0 à 18 ans et que vous avez besoin d’un peu d’aide supplémentaire cette année, veuillez appeler le 778-484-9789 et inscrivez-vous pour obtenir de l’aide avant le 9 décembre.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Charité et donsDonationcollecte de fondsArmée du Salut