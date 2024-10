Des bénévoles apportent de l’énergie solaire dans la zone sinistrée de l’ouragan Hélène

BAKERSVILLE, Caroline du Nord — Près de deux semaines après que l’ouragan Hélène a détruit des lignes électriques et emporté des routes dans toutes les montagnes de Caroline du Nord, le vacarme constant d’un générateur à essence commence à être trop fort pour Bobby Renfro.

Il est difficile d’entendre les infirmières, les voisins et les bénévoles circuler dans le centre de ressources communautaires qu’il a installé dans une ancienne église pour ses voisins à Tipton Hill, un carrefour de la forêt nationale de Pisgah, au nord d’Asheville. Le coût est bien pire : il a dépensé 1 200 dollars pour l’acheter et des milliers d’autres en carburant que les bénévoles amènent depuis le Tennessee.

Éteindre leur seule source d’alimentation n’est pas une option. Ce générateur fait fonctionner un réfrigérateur contenant de l’insuline pour les voisins diabétiques et alimente les machines à oxygène et les nébuliseurs dont certains d’entre eux ont besoin pour respirer.

Ce cheminot à la retraite s’inquiète du fait que les étrangers ne comprennent pas à quel point ils sont désespérés, bloqués sans électricité au sommet des collines et en bas dans des « hurlements ».

« Nous n’avons aucune ressource pour rien », a déclaré Renfro. « Ça va être une longue épreuve. »

Plus de 43 000 des 1,5 million de clients qui ont perdu l’électricité dans l’ouest de la Caroline du Nord manquaient toujours d’électricité vendredi, selon Poweroutage.us. Sans cela, ils ne peuvent pas conserver les médicaments au froid, alimenter les équipements médicaux ou pomper l’eau des puits. Ils ne peuvent pas recharger leur téléphone ni demander une aide fédérale en cas de catastrophe.

Des équipes de tout le pays et même du Canada aident Duke Energy et les coopératives électriques locales à effectuer les réparations, mais cela avance lentement dans les denses forêts de montagne, où certaines routes et ponts sont complètement emportés par les eaux.

« Les équipes ne font pas ce qu’elles font habituellement, c’est-à-dire un effort de réparation. Ils reconstruisent à partir de zéro », a déclaré Kristie Aldridge, vice-présidente des communications chez North Carolina Electric Cooperatives.

Les résidents qui peuvent mettre la main sur des générateurs alimentés au gaz et au diesel en dépendent, mais ce n’est pas facile. Le carburant est cher et peut être long à parcourir. Les fumées du générateur polluent et peut être mortel. Les petits générateurs domestiques sont conçus pour fonctionner pendant des heures ou des jours, et non des semaines et des mois.

Aujourd’hui, davantage d’aide arrive. Renfro a reçu cette semaine une nouvelle source d’alimentation, qui sera plus propre, plus silencieuse et libre de fonctionner. Des bénévoles de l’association à but non lucratif Footprint Project et d’une entreprise locale d’installation solaire ont livré un générateur solaire avec six panneaux solaires de 245 watts, une batterie de 24 volts et un onduleur CA. Les panneaux reposent désormais sur une colline herbeuse à l’extérieur du bâtiment communautaire.

Renfro espère que sa communauté pourra trouver un peu de confort et de sécurité, « en voyant et en sachant qu’elle a un peu d’électricité ».

Le projet Footprint intensifie sa réponse à cette catastrophe avec une infrastructure mobile durable. Jusqu’à présent, il a déployé des dizaines de grands micro-réseaux solaires, des générateurs solaires et des machines capables d’aspirer l’eau de l’air vers 33 sites, ainsi que des dizaines de batteries portables plus petites.

Grâce aux dons d’entreprises d’équipement et d’installation solaires ainsi qu’aux équipements achetés grâce à des dons, l’organisation à but non lucratif s’approvisionne en centaines de petites batteries supplémentaires et en dizaines d’autres systèmes plus grands et même en générateurs solaires à l’échelle industrielle connus sous le nom de « Dragon Wings ».

Will Heegaard et Jamie Swezey forment l’équipe mari et femme derrière Project Footprint. Heegaard l’a fondée en 2018 à la Nouvelle-Orléans avec pour mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre des interventions d’urgence. La destruction d’Hélène est cependant si catastrophique que Swezey a déclaré que ce travail visait davantage à compléter les générateurs qu’à les remplacer.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Swezey en regardant un tableau blanc avec des listes griffonnées de demandes, de bénévoles et d’équipement. « Tout le monde est sur le pont avec tout ce que vous pouvez utiliser pour alimenter tout ce dont vous avez besoin. »

Près de l’autoroute à Mars Hill, un propriétaire d’entrepôt a laissé Swezey et Heegaard s’installer et dormir à l’intérieur. Ils se lèvent chaque matin pour trier les emails et les SMS venant de toute la région. Les demandes d’équipement vont des particuliers ayant besoin d’alimenter une machine à oxygène domestique aux cliniques de fortune et aux centres communautaires distribuant des fournitures.

Des bénévoles locaux aident. Hayden Wilson et Henry Kovacs, souffleurs de verre d’Asheville, sont arrivés dans une camionnette et une remorque pour effectuer des livraisons cette semaine. Deux installateurs de la société solaire Sundance Power Systems, basée à Asheville, ont suivi dans une camionnette.

Il leur a fallu plus d’une heure sur des routes sinueuses pour atteindre Bakersville, où le centre communautaire Julie Wiggins gère dans son allée et soutient environ 30 familles voisines. Il a fallu des jours à nombre de ses voisins pour l’atteindre, se frayant un chemin à travers les arbres tombés. Certains étaient tellement désespérés qu’ils ont mis leur insuline dans le ruisseau pour la garder froide.

Des panneaux et une batterie de Footprint Project alimentent désormais son petit réfrigérateur, une pompe à eau et un système de communication Starlink qu’elle a mis en place. « Cela change la donne », a déclaré Wiggins.

Les bénévoles se sont ensuite rendus au centre de Renfro à Tipton Hill avant leur dernier arrêt dans une église de Bakersville qui fait fonctionner deux générateurs. D’autres endroits sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Heegaard et Swezey ont même essayé de déterminer combien de batteries portables un mulet pouvait transporter jusqu’à une montagne et ont fait en sorte que certaines soient descendues par hélicoptère.

Ils savent que les enjeux sont élevés après Heegaard fait du bénévolat à Porto Ricooù le bilan de l’ouragan Maria est passé à 3 000 morts, certaines communautés montagnardes étant restées sans électricité pendant 11 mois. Les équipes de Duke Energy ont également restauré les infrastructures de Porto Rico et utilisent des tactiques apprises là-bas, comme l’utilisation d’hélicoptères pour larguer de nouveaux poteaux électriques, a déclaré le porte-parole du service public, Bill Norton.

Les clients les plus difficiles à aider pourraient être ceux dont les maisons et les entreprises sont trop endommagées pour être connectées, et c’est pourquoi le projet Footprint restera dans la région aussi longtemps que nécessaire, a déclaré Swezey.

« Nous savons que certaines personnes auront besoin d’aide longtemps après le retour du courant », a-t-elle déclaré.

