Des bénéfices records devraient garantir des contrats records

WASHINGTON — Le président Joe Biden a souligné que les travailleurs devraient être équitablement indemnisés alors que les constructeurs automobiles réalisent des bénéfices records dans un discours prononcé vendredi à la Maison Blanche sur la grève des United Auto Workers.

« Les entreprises ont fait des offres importantes », a déclaré Biden. « Mais je pense qu’ils devraient aller plus loin pour s’assurer que des bénéfices records pour les entreprises signifient des contrats records pour l’UAW. »

Biden a déclaré qu’il envoyait la secrétaire au Travail par intérim Julie Su et le conseiller principal de la Maison Blanche Gene Sperling à Détroit pour aider à la médiation des négociations. Les deux hommes ont participé aux négociations jusqu’à présent, a déclaré Biden.

« Les constructeurs automobiles ont enregistré des bénéfices records, y compris ces dernières années, grâce aux compétences extraordinaires et aux sacrifices des travailleurs de l’UAW », a déclaré Biden. « Ces bénéfices records n’ont pas été partagés équitablement, à mon avis, avec les travailleurs. »

Près de 13 000 travailleurs de l’automobile se sont mis en grève lorsque l’UAW n’a pas réussi à parvenir à un accord contractuel avec General Motors, Ford Motor et Stellantis jeudi soir.

Les travailleurs sont en grève dans l’usine de camions de taille moyenne et de fourgonnettes pleine grandeur de GM à Wentzville, dans le Missouri ; l’usine de camionnettes intermédiaires Ranger et de SUV Bronco de Ford à Wayne, Michigan ; et l’usine Jeep Wrangler et Gladiator de Stellantis à Toledo, Ohio. Pour Ford, le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que seuls les travailleurs des secteurs de la peinture et de l’assemblage final seraient en grève.