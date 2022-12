Des bébés iguanes roses enfin retrouvés après des décennies de recherche

Il y a trois choses que vous devez savoir sur l’espèce d’iguane Conolophus marthae.

Premièrement, la couleur de sa peau ressemble à une boîte de pamplemousse LaCroix. Deuxièmement, il traîne sur le flanc d’un volcan des îles Galápagos. Et troisièmement, ces reptiles roses — découvert en 1986 et classé en 2009 – ont été étiquetés comme étant au bord de l’extinction. Pourtant, les efforts pour les protéger ont été assez compliqués.

Le clan des iguanes roses est très mystérieux, c’est le moins qu’on puisse dire.

Malgré des décennies de recherche, personne n’a été en mesure de déterminer où ils nichent. En fait, personne n’avait même jamais posé les yeux sur un bébé ; nous n’avions eu la confirmation que de 200 à 300 adultes. Mais ces deux éléments – les habitudes de nidification et les bébés – sont précisément ce que les scientifiques doivent savoir pour aider les animaux en voie de disparition, car conserver une espèce, c’est sauvegarder son lieu de reproduction.

Ce qui nous amène au présent.

Lundi, le Galápagos Conservancy m’a dit que, enfin, nous avons posé les yeux sur les bébés iguanes Pepto-Bismol.

“Des expéditions conjointes de la Direction du parc national des Galápagos, ou GNPD, et de Galápagos Conservancy dans le cadre de ‘Iniciativa Galápagos’ ont décrit la toute première zone de nidification de l’iguane rose et, à proximité, photographié les premiers nouveau-nés d’iguane rose jamais observés”, a déclaré le a déclaré l’organisation dans un communiqué.

GNPD, Conservation des Galápagos



Bien que curieusement, les adorables petits lézards ne semblent pas encore avoir leur teinte emblématique, qui étonnamment ne vient pas du pigment rose mais plutôt du manque de pigment. Ce corps de corail que tu vois ? Oui, vous regardez le ton de leur chair. Mais ces bébés ressemblent toujours à des bonsaïs rayés et fluo jouant à cache-cache dans un buisson.

GNPD, Conservation des Galápagos



GNPD, Conservation des Galápagos



Cela ressemble à un moment assez énorme pour la conservation de la nature – même le titre du communiqué de presse de la conservation relaie, en caractères gras, “Une découverte majeure donne de l’espoir pour sauver l’iguane rose en danger critique d’extinction”.

Il a fallu plus de 10 mois à l’équipe de découverte, dirigée par les rangers Joganes Ramirez, Jean Pierre Cadena, Mari Yépez et Adrián Cueve, pour trouver les nouveau-nés d’iguanes roses.

Rappelez-vous comment ces créatures détiennent exclusivement des biens immobiliers sur le flanc d’un volcan littéral ? Eh bien, ça s’appelle le volcan Wolf, et ça dure a éclaté en janvier.

L’équipe a dû marcher le long de ses crevasses pendant deux jours à la recherche de la dernière population survivante d’iguanes roses. Ainsi, lorsque ces animaux insaisissables ont finalement été localisés, les expéditionnaires se sont également assurés d’installer un tas de caméras de piste cachées dans la région pour capter ce que ces gars et ces filles font.

Les résultats ont malheureusement été aussi bouleversants que vous pouvez l’imaginer.

“La prédation documentée des jeunes iguanes est très préoccupante, les chats sauvages non indigènes se rassemblant sur les sites de nidification des iguanes et tuant les nouveau-nés à leur moment le plus vulnérable”, indique le communiqué de presse. “Après avoir passé des jours à creuser hors de leurs nids souterrains, les jeunes iguanes émergent et sont des proies faciles pour les chats.”

GNPD, Conservation des Galápagos



Il poursuit en suggérant que ce type de prédation par les chats a empêché le recrutement juvénile d’iguanes roses dans la population adulte pendant plus d’une décennie, ce qui explique peut-être pourquoi les scientifiques ont eu tant de mal à suivre quelques-uns de ces adolescents aux teintes crépusculaires. Il est particulièrement triste de réaliser que ces reptiles ont l’air trompeusement menaçants. En réalité, ce sont principalement des herbivores et leurs aliments préférés sont les feuilles et les fruits de la figue de barbarie.

Néanmoins, c’est un grand pas en avant que nous sachions maintenant où concentrer nos efforts pour protéger les sites de nidification du reptile rose œillet.

De plus, la Galápagos Conservancy affirme avoir fourni un financement au GNPD pour mettre en place une station de terrain permanente, avec une vue à 360 degrés sur le volcan, pour aider à prévenir le braconnage et le trafic d’espèces sauvages.