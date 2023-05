Des bébés guépards meurent à cause de la canicule dans le parc national de Kuno

NEW DELHI –

Trois bébés guépards nés d’un gros félin amené d’Afrique en Inde l’année dernière sont morts dans le parc national de Kuno, dans le centre de l’Inde, la semaine dernière, ont déclaré des responsables forestiers, alors qu’une vague de chaleur dans la région faisait grimper les températures.

Les oursons ont été les premiers à naître en Inde depuis plus de sept décennies. Autrefois répandus en Inde, les guépards se sont éteints en 1952 à cause de la chasse et de la perte d’habitat. Leur mère faisait partie des 20 guépards que l’Inde a fait venir de Namibie et d’Afrique du Sud dans le cadre d’un plan ambitieux et très contesté visant à réintroduire l’animal terrestre le plus rapide du monde dans ce pays d’Asie du Sud.

Le premier ourson est mort mardi, ce qui a incité les vétérinaires du parc national de l’État du Madhya Pradesh à surveiller de près la mère et ses trois oursons restants. Les petits sont apparus faibles jeudi après-midi – un jour où les températures ont atteint 47 degrés Celsius (113 degrés Fahrenheit) – et les autorités sont intervenues pour aider les chats.

Ils étaient « faibles, en sous-poids et très déshydratés » et deux d’entre eux sont décédés plus tard, ont indiqué jeudi des responsables forestiers dans un communiqué.

Le dernier ourson survivant est soigné dans un établissement de soins intensifs.

Les responsables n’ont pas dit ce qui a causé les décès, mais une vague de chaleur torride en Inde aurait affaibli les oursons. Le taux de survie des bébés guépards à la fois dans la nature et en captivité est faible, selon les experts.

Les chats ont été introduits en grande pompe et le Premier ministre indien Narendra Modi avait déclaré que les chats catalyseraient les efforts de conservation des prairies négligées de l’Inde. Mais sur les 20 guépards adultes importés en Inde, trois – deux femelles et un mâle – sont morts.

Il reste moins de 7 000 guépards adultes à l’état sauvage dans le monde et ils habitent désormais moins de 9 % de leur aire de répartition d’origine. Le rétrécissement de l’habitat, dû à l’augmentation de la population humaine et au changement climatique, est une menace énorme.

