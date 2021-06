Des bébés gavials repérés nichant près de Mahanadi d’Odisha après 45 ans

Selon la Plateforme internationale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) rapport, plus d’un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction, plus que jamais dans l’histoire de l’humanité. Le rapport cite également que la taille des populations d’animaux sauvages a chuté de 68% entre 1970 et 2018, et les scientifiques prédisent que plus d’un million d’espèces sont au bord de l’extinction dans les décennies à venir. Plusieurs espèces sont menacées en raison de la grave perte d’habitats et de l’abattage aveugle à des fins commerciales. Cependant, grâce à des efforts de conservation soutenus, l’État indien d’Odisha a tourné une nouvelle page pour devenir la seule région à avoir les trois espèces de crocodiles – Gharial, Mugger crocodile et Saltwater crocodile, pour prospérer naturellement dans ses zones humides.

La population de crocodiles de l’État a commencé à décliner en raison de l’activité humaine sans cesse croissante le long des rivières et de leurs autres habitats traditionnels. Dans les années 1970, les reptiles étaient au bord de l’extinction. Cependant, pour la première fois depuis leur introduction dans ses rivières en 1975, l’État a vu la nidification naturelle des gavials, une espèce en danger critique d’extinction.

Selon un rapport de l’Hindustan Times, Suvendu Behera, conservateur adjoint des forêts, a déclaré qu’une nidification naturelle des gavials a été repérée près de la rivière Mahanadi dans la région de Baladamara, près de la chaîne de Satkosia, vers la fin mai 2021. Les bébés gavials sont en train d’être étroitement surveillé par une équipe de responsables forestiers avec une veille permanente, y compris des drones, a-t-il ajouté.

Les gavials appartiennent à la famille des crocodiles et ils ont été déplacés de la liste « En danger » à « En danger critique » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ils ont un museau long et étroit avec des dents acérées imbriquées et peuvent être facilement distingués des autres crocodiles. Ils préfèrent les habitats riverains avec des rives sablonneuses et les jeunes se nourrissent d’une variété d’insectes et de grenouilles, tandis que les adultes dépendent principalement du poisson.

Dernièrement, les habitats naturels des gavials sont menacés en raison de l’empiètement et d’autres activités commerciales, notamment la pêche. Cependant, les gavials ont reçu une protection complète dans les années 1970 et ont par la suite été inscrits à l’annexe 1 de la Wildlife (Protection) Act, 1972.

