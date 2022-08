Des bébés chauves-souris essaient leurs ailes dans tout l’Okanagan

Selon le BC Community Bat Program (BCCBP), avec le milieu de l’été ici, vous remarquerez peut-être plus de chauves-souris autour de votre maison et de votre propriété.

“Ces visiteurs surprises sont souvent les jeunes chiots”, a déclaré Paula Rodriguez de la Vega, coordinatrice régionale avec le “Okanagan Got Bats?” programme.

Les chiots apprennent à voler en juillet et en août et leurs premiers efforts peuvent les faire atterrir dans des endroits où ils sont plus susceptibles d’entrer en contact avec des gens.

Si vous trouvez une chauve-souris, vivante ou morte, ne la touchez pas à mains nues. Les chauves-souris en Colombie-Britannique sont connues pour être porteuses de la rage. Si vous devez déplacer une chauve-souris, utilisez une truelle ou quelque chose de similaire et portez toujours des gants en cuir pour vous protéger du contact direct.

Le BCCBP recommande de dire aux enfants de s’assurer qu’ils comprennent qu’il ne faut jamais toucher, jouer avec ou essayer de sauver des chauves-souris blessées ou qui ont l’air malades. Si vous soupçonnez une morsure ou une égratignure d’une chauve-souris, lavez immédiatement la zone avec de l’eau et du savon pendant 15 minutes. Aussi, communiquez avec votre autorité de santé publique ou votre médecin dès que possible, ou rendez-vous aux urgences.

Avoir des chauves-souris est considéré comme un avantage par de nombreux propriétaires fonciers, qui apprécient le contrôle des insectes. En vertu de la BC Wildlife Act, il est illégal d’exterminer ou de nuire directement aux chauves-souris.

Si vous avez des chauves-souris sur votre propriété, le BCCBP peut vous conseiller et vous soutenir.

Vous pouvez éloigner les chauves-souris de votre espace de vie en gardant les portes et les fenêtres fermées et en veillant à ce que les moustiquaires des fenêtres ne soient pas trouées. Si vous trouvez une chauve-souris vivante dans une pièce de votre maison, ouvrez la fenêtre et fermez les portes intérieures jusqu’à ce que la chauve-souris parte.

