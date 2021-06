Des bébés calmars et des oursons d’eau lancés vers la Station spatiale internationale

Les 128 bébés calmars bobtail seront utilisés dans le cadre de la recherche sur les effets des vols spatiaux sur les interactions entre les microbes et les animaux.

Les tardigrades, également connus sous le nom d’ours d’eau, sont connus pour leur tolérance à vivre dans des environnements extrêmes.

Les résultats pourraient faire progresser la compréhension des facteurs de stress affectant les humains dans l’espace.

Ils partent pour la course de leur vie.

Jeudi, la NASA a lancé plus de 100 bébés calmars et environ 5 000 animaux microscopiques en mission vers la Station spatiale internationale.

Les créatures se dirigeront vers la station à bord de la fusée Falcon 9 de Space X, qui a été lancée à 13 h 29 HE.

Les microbes jouent un rôle important dans le développement normal des tissus animaux et dans le maintien de la santé humaine, a déclaré la NASA. « Les animaux, y compris les humains, dépendent de nos microbes pour maintenir un système digestif et immunitaire sain », a déclaré le chercheur principal de l’expérience, Jamie Foster de l’Université de Floride.

« Nous ne comprenons pas pleinement comment les vols spatiaux modifient ces interactions bénéfiques », a déclaré Foster. « L’expérience utilise un calmar bobtail brillant dans le noir pour résoudre ces problèmes importants en matière de santé animale. »

Les 5 000 animaux microscopiques sont des tardigrades, également connus sous le nom d’ours d’eau, et sont connus pour leur tolérance à vivre dans des environnements extrêmes. Les tardigrades sont les formes de vie les plus résistantes et les plus résistantes sur Terre, capables de survivre jusqu’à 30 ans sans nourriture ni eau.

Cela en fait un organisme idéal pour étudier la survie biologique dans des conditions extrêmes sur Terre et dans l’espace, selon la NASA.

Les résultats pourraient faire progresser la compréhension des facteurs de stress affectant les humains dans l’espace, a déclaré la NASA. « Les vols spatiaux peuvent être un environnement très difficile pour les organismes, y compris les humains, qui ont évolué dans les conditions de la Terre », a déclaré le chercheur principal tardigrade, Thomas Boothby de l’Université du Wyoming.

« L’une des choses que nous souhaitons vraiment faire est de comprendre comment les tardigrades survivent et se reproduisent dans ces environnements et si nous pouvons apprendre quelque chose sur les astuces qu’ils utilisent et les adapter pour protéger les astronautes », a-t-il déclaré.

D’autres expériences à mener sur l’ISS incluent un examen de la possibilité d’utiliser des bras robotiques à distance à l’aide de la réalité virtuelle, ainsi qu’une étude sur la production de coton plus résistant, a déclaré la BBC.