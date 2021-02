Des bébés abandonnés aux familles déchirées par la guerre

LONG Lost Family est connu pour avoir laissé les téléspectateurs dans un flot de larmes alors que des parents séparés sont réunis.

La présentatrice Davina McCall et Nicky Campbell ont été témoins de certains des moments les plus émouvants à la télévision et nous examinerons certaines des scènes les plus déchirantes.

Christine découvre qu’elle a six autres frères et sœurs

Christine a retrouvé deux de ses sœurs après avoir été séparée pendant 20 ans en 2019.

Elle a parlé d’une période très difficile de sa vie lorsque les trois d’entre eux ont été séparés alors que Christine n’avait que quatre ans.

Ravie de revoir ses sœurs, le monde de Christine s’est rapidement effondré après avoir été informée que leur mère était décédée il y a plusieurs années.

Mais bien avant de mourir, elle a eu six autres enfants avec le père des filles.

Frères et sœurs réunis David et Helen

Les frères et sœurs David et Helen étaient tous deux abandonnés à des années d’intervalle.

En 1962, David est parti sur un siège d’auto juste à l’extérieur de Belfast, et Helen a été laissée dans une cabine téléphonique à Dandalk six ans plus tard.

Tous deux ont été laissés dans des sacs en tartan, mais leurs valises n’ont jamais été reliées.

Le couple s’est embrassé lors d’une réunion émouvante qui a été diffusée en 2020, David a déclaré: «C’est absolument merveilleux. Elle est plus que ce à quoi je m’attendais.

Le Soldat inconnu

En 2019, ITV a diffusé une émission spéciale sur la Première Guerre mondiale et les téléspectateurs n’ont pas pu retenir leurs larmes.

Davina et Nicky ont suivi une équipe du ministère de la Défense qui tentait de localiser les familles de soldats inconnus tués pendant la Première Guerre mondiale.

Ils ont trouvé un parent d’un soldat non identifié qui a regardé des coquelicots placés dans le sol dans une scène très émotive.

Il a dit joyeusement: «Maintenant, je connais mieux mon histoire, j’ai une famille dont je peux être fier.»

Claire cherche ses parents à Hong Kong

Claire a été abandonnée dans une cage d’escalier lorsqu’elle était bébé et s’est aventurée à Hong Kong à la recherche de sa famille.

Claire a été adoptée, mais sa mère adoptive est décédée à l’âge de 12 ans, ce qui l’a rendue encore plus déterminée à retrouver ses parents biologiques.

Dans des scènes très émouvantes, elle est retournée dans la même cage d’escalier où elle était restée et dans l’orphelinat dans lequel elle vivait.

Malheureusement, elle n’a pas retrouvé sa mère et son père biologiques, mais elle s’est connectée avec un homme qui avait vécu dans le bâtiment en même temps qu’elle.

Une Claire émue a déclaré: «Je ne peux pas y croire. J’ai rencontré quelqu’un [who saw] moi… en 1960. Après toute l’émotion que j’ai vécue, j’ai enfin eu de bonnes nouvelles.

Robert et son père

Un épisode de Long Lost Family: What Happened Next mettait en vedette Robert, qui a rencontré son père qui ne savait même pas qu’il existait.

Robert l’a retrouvé en Croatie en 2015 et le couple est resté en contact et les appels sont devenus moins fréquents, jusqu’à ce qu’ils ne parlent pas pendant un an.

Lorsque Robert est retourné en Croatie pour découvrir What Happened Next, diffusé en 2020, il a découvert que son père était décédé tragiquement en 2017.