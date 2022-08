Des beagles élevés pour la recherche rencontrent de nouvelles familles d’accueil à South Elgin – Shaw Local

Quatre-vingt-onze beagles qui avaient été élevés pour la recherche médicale en Virginie ont retrouvé un nouveau souffle lorsqu’ils ont été présentés à de nouvelles familles d’accueil mardi à South Elgin.

“Ils ne sont pas sur cette terre depuis très longtemps”, a déclaré la PDG d’Anderson Humane, Beth Foster, aux familles d’accueil mardi matin. “Mais tout le temps, ça a été effrayant, et les gens n’ont pas toujours été très bons avec eux.

“C’est le début de leur nouvelle vie”, a-t-elle déclaré.

Rick West/[email protected] Deux beagles se disputent l’attention des bénévoles et d’un photographe à Anderson Humane mardi matin. 91 beagles sauvés par Anderson Humane d’un établissement d’élevage en Virginie ont été remis à leurs familles d’accueil mardi. (Rick West/Rick West)

Environ 4 000 beagles ont été secourus fin juillet par la Humane Society des États-Unis d’Envigo, un établissement d’élevage en Virginie. Un juge fédéral a récemment approuvé le sauvetage après que des responsables du département américain de l’Agriculture ont découvert des dizaines de violations de la réglementation fédérale qui ont entraîné des chiens malades, blessés et sous-alimentés, et dans certains cas, leur mort.

Trois fourgonnettes sont parties d’Anderson Humane pour amener 100 d’entre eux à South Elgin et les placer immédiatement en famille d’accueil. Ils sont revenus juste après minuit mardi avec 91 – tous les chiens qu’ils pouvaient adapter – et ont travaillé toute la nuit pour les préparer pour le ramassage à 9 heures du matin.

Les chiens, tous des mâles âgés de 6 à 10 mois, n’avaient jamais été dans une voiture avant leur voyage à South Elgin et n’avaient même jamais marché sur l’herbe jusqu’à leur arrivée au refuge.

Rick West/[email protected] Kate Halma, directrice des relations avec les fondations chez Anderson Humane, calme l’un des 91 beagles amenés du jour au lendemain de Virginie. (Rick West/Rick West)

Foster a prêché la patience avec les chiens à leurs nouvelles familles.

“Ils viennent d’un environnement assez non routinier et pas très compatissant”, a-t-elle déclaré. « Nous savons qu’ils ont été utilisés pour la recherche, mais nous ne savons pas ce qu’on leur a fait. Mais nous savons qu’ils recommencent maintenant. Et vous êtes le début de cela.

Ellen Nabeti de Glen Ellyn a déclaré qu’elle et son partenaire parlaient d’avoir un deuxième chien lorsqu’ils ont entendu qu’Anderson avait besoin de maisons pour les beagles. Sa famille est famille d’accueil avec l’intention d’adopter.

“Cela semblait être l’occasion idéale d’aider”, a déclaré Nabeti. “Ces chiens avaient l’air d’avoir besoin d’un foyer aimant, et ils vont recevoir beaucoup d’amour.”

Rick West/[email protected] Ellen Nabeti de Glen Ellyn se penche pour rencontrer Goofy, le beagle qu’elle adoptera d’Anderson Humane à South Elgin mardi. Le refuge a accueilli 91 des 4 000 beagles récemment sauvés d’un établissement d’élevage en Virginie. Ils sont arrivés à South Elgin dans la nuit et ont été confiés à leurs familles d’accueil mardi matin. La plupart des foyers d’accueil, comme NabetiÕs, accueillaient pour finalement adopter les chiens. (Rick West/Rick West)

Les chiens ont été donnés aux familles d’accueil dans des caisses de voyage et chargés dans leurs voitures afin qu’ils ne se perdent pas dans le parking.

Goofy, le nom qu’un chiot a reçu il y a moins d’un jour, tremblait nerveusement dans une caisse alors que Nabeti regardait à l’intérieur pour le rassurer.

“Nous allons le ramener à la maison et nous assurer qu’il sait qu’il a de l’amour et un endroit sûr”, a déclaré Nabeti. “J’espère qu’il surmontera tout ce qui lui est arrivé avant de venir nous voir et qu’il trouvera un peu de bonheur. Parce que je sais qu’il va nous apporter beaucoup de bonheur.

Rick West/[email protected] Les 91 beagles sauvés par Anderson Humane d’un établissement d’élevage en Virginie avaient tous des numéros de série tatoués à l’intérieur de leurs oreilles lorsqu’ils sont arrivés. (Rick West/Rick West)

Avec une population de plus de 500 animaux – dont environ la moitié sont dans des foyers d’accueil et le reste dans des centres d’adoption à South Elgin, Bloomingdale et North Aurora – Anderson n’a pu prendre qu’un nombre limité de chiens en les plaçant immédiatement en famille d’accueil. Des caisses pour chiens ont été empilées dans n’importe quel couloir disponible de l’abri mardi matin alors qu’ils préparaient les chiens pour leurs nouvelles maisons.

Dean Daubert, directeur des opérations d’Anderson Humane, a déclaré qu’ils avaient reçu environ trois fois plus de demandes d’accueil qu’ils avaient de beagles.

“Il y a eu une telle demande pour les beagles, mais il y a beaucoup d’autres animaux dans le système qui aimeraient un foyer”, a-t-il déclaré.

Des groupes de bénévoles ont fait la navette entre les chiens entre les contrôles médicaux, les sorties de pot à l’extérieur et les caisses avant l’arrivée des familles d’accueil.

Lisa Knecht-Sabres de St. Charles a commencé à faire du bénévolat au refuge il y a environ un an, juste après la mort de son beagle Buddy. En plus de faire du bénévolat avec les beagles lorsqu’ils sont arrivés du jour au lendemain, elle en accueillera également un.

“Quand j’ai entendu il y a quelques semaines qu’il y avait 4 000 beagles à relâcher en Virginie, j’ai honnêtement pensé que cela faisait partie de ma vocation dans la vie”, a-t-elle déclaré. “C’est juste trop parfait.”

Les chiens seront chacun ramenés pour être castrés, certains étant programmés dès demain et le reste devant être fait dans deux semaines. Anderson effectuera également des examens médicaux complets et subira tous les soins dentaires nécessaires.

Andrew Callas de Chicago, qui a un beagle à la maison, a déclaré qu’il n’envisageait pas d’ajouter un autre chien au mélange de sa famille jusqu’à ce qu’il lise le sort de ces gars.

“J’ai toujours été un grand défenseur des beagles, et j’ai déjà eu tellement de chance avec le mien. Apporter une autre maison à une famille aimante et attentionnée est ma façon de pouvoir redonner », a-t-il déclaré.

Comme tout le monde là-bas, Callas savait seulement qu’il allait avoir un beagle. Mais il n’avait aucune idée du sexe, de l’âge ou des besoins que le chien pourrait avoir jusqu’à son arrivée mardi matin.

“Cela a dépassé mes attentes”, a déclaré Callas. “Il est si mignon et j’adore ses couleurs. Je suis vraiment enthousiaste. Je ne peux même pas te le dire.