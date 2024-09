« Des bavoirs colorés » : la nouvelle maman Yami Gautam partage son message de mise à jour de vie après avoir accueilli son fils Vedavid

Yami Gautam, une jeune maman, a partagé une photo joyeuse de son fils Vedavid, profitant de la nature. Elle a souri dans une tenue confortable avec un châle coloré, avec en légende : « Dernièrement, la vie a été faite de bavoirs colorés, de soleil et d’arbres. » Yami a célébré le succès de « Article 370 » et apparaîtra dans « Dhoom Dhaam ».

La nouvelle maman, Yami Gautam, a partagé une belle photo d’elle au milieu de la nature et du soleil après avoir accueilli son fils Védavid.

La photo montre Yami assis sur une chaise, portant une tenue confortable associée à un châle multicolore enroulé autour.

Elle a posé devant la caméra en affichant son grand sourire.

En partageant la photo, elle a écrit : « Ces derniers temps, la vie se résume à des bavoirs colorés, du soleil et des arbres. »

Yami Gautam et Aditya Dhar ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon dans leur famille en mai. Parallèlement à l’annonce, ils ont également partagé qu’ils l’avaient nommé Vedavid.

Yami et Aditya se sont mariés lors d’une cérémonie privée le 4 juin 2021, dans l’Himachal Pradesh. Le duo avait déjà travaillé ensemble dans le drame de guerre de 2019 « Uri : The Surgical Strike ».

En parlant des projets de travail de Yami, elle se prélasse actuellement dans le succès de « Article 370 ».

« Article 370 », réalisé par le cinéaste primé au niveau national Aditya Suhas Jambhale, se penche sur l’événement crucial de la révocation de l’article 370 par le gouvernement central le 5 août 2019.

La décision, qui a privé le Jammu-et-Cachemire de son statut spécial, est décrite à travers le prisme du réalisme dans le film.

Aux côtés de Yami Gautam, le film présente un casting d’ensemble comprenant Priyamani, Arun Govil et Kiran Karmarkar. Yami devrait ensuite honorer les écrans dans le prochain film «Dhoom Dhaam‘.