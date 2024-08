Vendredi a marqué le début du week-end des joueurs de la Ligue majeure de baseball, la célébration annuelle où les joueurs utilisent un mélange éclectique de battes personnalisées, de crampons et d’autres équipements pour mettre en valeur différentes parties de leur vie.

Créé en 2017, le Players’ Weekend propose cette année un thème spécifique pour chacun des trois jours. Le vendredi est consacré à mettre en avant les loisirs et les intérêts des joueurs. Le samedi, l’accent est mis sur les œuvres caritatives et les efforts communautaires qui touchent particulièrement les joueurs. Le dimanche est consacré à rendre hommage à ceux qui ont aidé les joueurs dans leur parcours vers les ligues majeures.

Le week-end se termine avec Sunday Night Baseball sur ESPN, avec les Yankees de New York et les Tigers de Detroit jouant dans le « Little League Classic » à Williamsport, en Pennsylvanie, à 19h10 HE

Une grande partie de ce qui va arriver sera révélé sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, mais avec l’aide de la Ligue majeure de baseball, voici un aperçu de ce qui nous attend :

1. Tarik Skubal des Tigers est surnommé « Skoob », donc en réalité, il n’avait pas d’autre choix que de porter des pics avec Scooby Doo dessus, et nous en sommes ravis. Les Tigers vont également vendre un « Skubal Snack Burger » qu’il a aidé à concevoir, avec du bacon, du fromage pepper jack, de la mayonnaise légère et un œuf au plat.



Tarik Skubal montre son Skubal Snack Burger. (Avec l’aimable autorisation de la MLB)

2. Willy Adames des Brewers de Milwaukee a une batte pour chaque journée thématique. Regardez la batte bleue, illustrée au milieu, avec la tortue de mer et le logo de recyclage, représentant son amour pour l’océan et l’association caritative Players for the Planet.



Willy Adames a des battes pour chaque jour du week-end des joueurs. (Avec l’aimable autorisation de la MLB)

Regardez attentivement et vous pourrez voir que son gant Rawlings a également des gouttes d’eau peintes.



Willy Adames possède également un gant personnalisé. (Avec l’aimable autorisation de la MLB)

3. La plupart des joueurs des Reds de Cincinnati devraient porter ce week-end des chaussures à crampons conçues par des patients de l’hôpital pour enfants de Cincinnati. Les chaussures seront ensuite vendues aux enchères sur Reds.com à un moment donné après le week-end, les bénéfices étant reversés à l’hôpital pour enfants de Cincinnati.

4. En 2022, un groupe de jeunes Phillies de Philadelphie est devenu connu sous le nom de « Phillies Daycare », et des joueurs comme Alec Bohm, Brandon Marsh et Bryson Stott se penchent sur ce sujet.



Bryson Stott et Brandon Marsh montrent leurs battes de garderie. (avec l’aimable autorisation de la MLB)

5. Depuis L’Athlétique est construit sur le mot écrit, comment pourrions-nous ignorer ce que le joueur des Blue Jays de Toronto Ernie Clement apporte à la batte : une batte qui est un crayon, ou est-ce un crayon qui est une batte ? Continuez à écrire.

(Photo du haut des crampons de Skubal : Allison Farrand / Ilitch Sports)