Des batteries fabriquées à partir de carapaces de crabe pourraient alimenter votre future voiture

Que ce passe-t-il Les scientifiques ont développé un prototype de batterie dérivé d’un électrolyte trouvé dans les carapaces de crabe – oui, le type que vous jetez après un dîner de fruits de mer. Pourquoi est-ce important Les batteries rechargeables traditionnelles, le plus souvent au lithium-ion, ne sont pas facilement biodégradables, ce qui nuit à l’environnement.

En ce qui concerne la lutte contre la crise climatique, il est prometteur que nous ayons vu une poussée récente pour les véhicules électriques. Contrairement aux voitures standard, qui émettent des nuages ​​​​de gaz d’échappement de combustibles fossiles dans l’atmosphère – contaminant ainsi le bouclier de notre planète et contribuant au réchauffement climatique – les versions électriques dépendent de la puissance de la batteriequi ne crache pas de pollution excessive.

Il n’y a qu’une seule mise en garde. Comme pour tous les produits rechargeables, l’essor des véhicules électriques dépend d’une augmentation de la fabrication de batteries.

“De grandes quantités de batteries sont produites et consommées, ce qui soulève la possibilité de problèmes environnementaux”, a déclaré Liangbing Hu, directeur du Center for Materials Innovation de l’Université du Maryland. a dit dans un communiqué de presse. “Par exemple, les séparateurs en polypropylène et en polycarbonate, qui sont largement utilisés dans les batteries lithium-ion, mettent des centaines ou des milliers d’années à se dégrader et alourdissent la charge environnementale.”

Ouais. Des centaines, voire des milliers d’années. Et cela sans parler du travail requis pour construire ces batteries particulières en premier lieu, et de la controverse entourant les violations des droits de l’homme qui surviennent dans les endroits où les composants des batteries, comme le cobalt, sont récoltés. Et vraiment, ces batteries lithium-ion sont partout. En fait, vous en avez probablement un en ce moment si vous lisez cet article avec un téléphone portable. Ils sont aussi souvent associé à des panneaux solaires qui collectent la lumière du soleil pour stocker de l’énergie écologique – peut-être enlevant un peu le titre “écologique” de ces rectangles bleu marine.

OK, mais tout cela pour dire que Hu pourrait avoir une solution intéressante à l’énigme de la batterie.

Dans un papier publié Jeudi dans la revue Matter, Hu et ses collègues chercheurs présentent leur invention d’une batterie beaucoup plus facilement biodégradable que les sources d’énergie au lithium-ion.

La partie bizarre ? Il est fait de carapaces de crabe.

Liangbing Hu



Euh, vous avez dit coquilles de crabe ?

Vous savez comment, lorsque vous essayez de charger une télécommande TV ou une manette Xbox avec des piles AA, il y a tout le plus et le moins à craindre ?

Fondamentalement, cela est dû au fait que les batteries fonctionnent en utilisant une substance spéciale appelée électrolyte pour mélanger les ions, ou particules chargées, dans les deux sens entre ces bornes négatives et positives. Il est important de placer le (+) et le (-) dans la bonne position.

Cet électrolyte peut être une multitude de supports différents, mais selon les chercheurs de la nouvelle étude, de nombreuses batteries utilisent des produits chimiques inflammables ou corrosifs pour cette fonction. Produits chimiques difficilement biodégradables. En revanche, pour leur batterie, Hu et ses collègues ont fait appel à un électrolyte en gel présent dans un matériau biologique appelé chitosane. Le chitosane est facilement biodégradable.

Liangbing Hu



“Le chitosane est un produit dérivé de la chitine”, a déclaré Hu. “La chitine a de nombreuses sources, y compris les parois cellulaires des champignons, les exosquelettes des crustacés et les enclos à calmars. Mais la source la plus abondante de chitosane, selon Hu, se trouve dans ces exosquelettes de crustacés. Des choses comme les queues de crevettes roses, le cramoisi carapaces de homard et, bien sûr, carapaces de crabe.

Et vous savez où trouver ces exosquelettes ? “Déchets de fruits de mer”, a déclaré Hu. “Vous pouvez le trouver sur votre table.”

D’une certaine manière, cet aspect du prototype de l’équipe résout deux problèmes à la fois. Selon une étude publiée en 2015 dans Nature, quelque 6 à 8 millions de tonnes de déchets de crabes, crevettes et les carapaces de homard sont produites dans le monde. Je veux dire, pensez à la façon dont la chair d’un crabe ne représente qu’environ 40% de sa masse. Cela créera forcément beaucoup de déchets alimentaires.

Ces coquillages, poursuit le rapport, sont souvent simplement jetés dans une décharge ou dans la mer — une forme d’élimination coûteuse qui peut représenter plus de 100 dollars la tonne et qui est mauvaise pour l’environnement car les décharges contribuent indirectement à les émissions de gaz nocifs elles-mêmes.

Donc, du point de vue de la production de batteries biodégradables, imaginez si toutes ces coques coûteuses à jeter pourraient être réutilisées en quelque chose d’utile et d’utile pour protéger notre planète ?

Mise à niveau des piles au zinc

Selon la nouvelle étude de l’équipe, le chitosane utilisé dans ses prototypes de batterie s’est complètement décomposé en cinq mois, laissant derrière lui un composant métallique appelé zinc – plutôt que du plomb ou du lithium comme les batteries standard – qui est en fait également recyclable.

Liangbing Hu



Le prototype avait également une efficacité énergétique de 99,7 % après 1 000 cycles, ce qui signifie qu’il s’agit d’une option viable pour stocker l’énergie éolienne ou solaire dans les réseaux électriques. C’est une grande amélioration pour le monde des piles au zinc, car même si ces options de stockage d’énergie ne sont pas vraiment nouvelles, elles sont réputées pour leur efficacité moyenne. Les chercheurs disent que l’ingrédient dérivé de la carapace de crabe pourrait être la pièce manquante qui peut les amener au niveau supérieur.

À l’heure actuelle, Hu dit que l’inclusion du chitosane comme électrolyte dans une batterie signifie qu’environ les deux tiers de la batterie peuvent être biodégradés, mais à l’avenir, l’équipe espère s’attaquer au tiers restant. “À l’avenir, j’espère que tous les composants des batteries seront biodégradables”, a déclaré Hu. “Non seulement le matériau lui-même, mais aussi le processus de fabrication des biomatériaux.”