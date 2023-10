Les forces russes ont bombardé vendredi le centre de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, blessant huit personnes et endommageant ou détruisant au moins 15 bâtiments, a déclaré un haut responsable de la ville.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient au moins trois sites parsemés de tas de décombres et l’intérieur d’un bâtiment jonché de matériaux de construction brisés et d’autres débris.

Roman Mrochko, chef de l’administration militaire de la ville, a déclaré sur l’application de messagerie Telegram que trois des blessés étaient soignés à l’hôpital. Selon lui, deux bâtiments ont été détruits, trois ont subi de lourds dégâts et dix ont subi des dégâts moindres.

“Dans la soirée, la ville entière a tremblé”, ont déclaré les services d’urgence ukrainiens sur la messagerie Telegram. “L’ennemi a pris pour cible le centre même de Kherson.”

Le message indique que les secouristes ont secouru deux femmes entre 70 et 80 ans qui étaient bloquées dans un bâtiment et ont maîtrisé un incendie dans une zone jonchée de décombres.

La chaîne publique ukrainienne Suspilne a déclaré que les forces russes avaient également bombardé Beryslav, une ville située plus au nord sur le fleuve Dnipro, dans la région de Kherson, blessant une personne.

Les forces russes ont capturé Kherson au début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, mais elles ont abandonné la ville et la rive ouest du fleuve Dnipro à la fin de l’année dernière. Ils bombardent désormais régulièrement ces zones depuis leurs positions sur la rive est.

Service militaire et stress familial

Après le lancement de l’invasion russe, l’Ukraine a ordonné une mobilisation générale de la population masculine âgée de 25 à 60 ans. La grande majorité s’est enrôlée comme volontaires.

Mais à mesure que la guerre continue, l’Ukraine a intensifié la conscription.

Des manifestants brandissent des pancartes lors d’une manifestation à Kiev pour exiger un plafond de 18 mois pour le service militaire obligatoire en Ukraine. Des manifestations ont également eu lieu vendredi dans plusieurs autres villes ukrainiennes. (Thomas Peter/Reuters)

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés vendredi dans les rues des villes ukrainiennes pour exiger un plafond de 18 mois pour le service militaire obligatoire – une limite qui serait la même qu’avant la guerre. Il est actuellement ouvert aux recrues.

Les manifestants, qui font partie d’un réseau national peu structuré, souhaitent que le Parlement ukrainien envisage d’éventuelles alternatives en matière de temps de service.

Une centaine d’épouses, de mères, d’enfants et de proches de soldats ukrainiens ont participé à une manifestation dans la capitale Kiev.

Ils scandaient « Démobilisez les soldats » et brandissaient des banderoles appelant au retour de leurs proches.

“Pourquoi papa ne revient-il pas?” » a demandé une pancarte portée par un enfant.

“Je vis dans la peur constante pour sa vie”, a déclaré Valeriia Koliada, 35 ans, à propos de son mari, volontaire dans l’armée. «C’est angoissant pour moi. Il est fatigué aussi », a-t-elle déclaré. « Nous sommes une jeune famille. Je veux aussi avoir un enfant et dormir tranquille la nuit.

Les manifestants se sont également rassemblés dans au moins six autres villes.

“Des pertes douloureuses” pour la Russie, selon Zelensky

Vendredi également, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commenté les efforts russes visant à avancer sur la ville orientale d’Avdiivka, qui, selon lui, ont à la fois échoué et entraîné des « pertes douloureuses » pour Moscou.

La Russie a renouvelé ses efforts pour encercler la ville assiégée à la mi-octobre, tentant de submerger les positions ukrainiennes avec des barrages constants d’artillerie et des vagues de troupes et de véhicules de combat, selon les autorités locales et militaires ukrainiennes.

Un soldat ukrainien regarde depuis un véhicule blindé à Avdiivka, en Ukraine, la semaine dernière. (Evhen Titov/Reuters)

« Les envahisseurs ont tenté à plusieurs reprises d’encercler Avdiivka, mais à chaque fois nos soldats les ont arrêtés et les ont repoussés, causant des pertes douloureuses. Dans ces cas-là, l’ennemi a perdu au moins une brigade”, a déclaré Zelensky lors d’un appel téléphonique au Premier ministre britannique Rishi Sunak, a indiqué le bureau du président dans un communiqué.

Reuters n’a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante et il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de la Russie.

Les brigades varient en taille et peuvent compter entre 1 500 et 8 000 soldats. Les pertes sur les champs de bataille sont un secret d’État en Russie et en Ukraine, même si elles se chiffreraient en dizaines de milliers dans les deux camps au cours de la guerre.

Un policier marche près d’un immeuble résidentiel endommagé à Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine, la semaine dernière. (Evhen Titov/Reuters)

Les blogueurs militaires russes ont fait état de gains territoriaux réalisés par les troupes de Moscou dans la région, tandis que l’Ukraine a décrit la situation comme extrêmement difficile et a déclaré que Moscou lançait un grand nombre de forces dans l’assaut.

L’offensive russe à Avdiivka est devenue le centre du champ de bataille près de cinq mois après que Kiev a lancé une contre-offensive dans le sud et l’est occupés. Kiev a fait des progrès plus lents qu’elle ne l’aurait souhaité en raison des vastes tranchées et champs de mines russes, mais elle continue de faire état de légers progrès dans le sud stratégique.

L’Institute for the Study of War, un groupe de recherche américain à but non lucratif, a déclaré jeudi que La Russie a subi de lourdes pertes dans des équipements près d’Avdiivka qui « porteraient probablement atteinte aux capacités offensives russes à long terme ».

Dans une mise à jour sur le champ de bataille vendredi, l’état-major général ukrainien a déclaré que l’armée « tient fermement la défense et cause des pertes importantes » aux troupes russes, ajoutant qu’elles n’abandonnent pas leurs tentatives d’encerclement de la ville.

Avdiivka, à environ 25 kilomètres de Donetsk occupée par les Russes, est entourée par le territoire sous contrôle russe au nord, à l’est et au sud, ne laissant que son ouest aux troupes de Kiev pour se réapprovisionner et évacuer les gens.

La ville, qui abrite une vaste usine de cokéfaction, est attaquée depuis 2014, lorsque le conflit a éclaté pour la première fois entre l’Ukraine et les forces soutenues par la Russie. Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire d’Avdiivka, a déclaré que les nouvelles attaques visant à capturer la ville étaient les plus importantes depuis 2014.

La bataille d’Avdiivika et d’autres batailles épuisent les ressources des deux camps. Moscou a augmenté sa production militaire et se serait tournée vers la Corée du Nord et l’Iran pour reconstituer ses stocks, affirment les observateurs, tandis que Kiev exhorte ses alliés occidentaux à continuer de lui apporter un soutien vital.