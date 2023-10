Des bateaux philippins violent le blocus des garde-côtes chinois près d’un haut-fond contesté en mer de Chine méridionale

Deux bateaux de ravitaillement philippins ont violé mercredi un blocus des garde-côtes chinois en mer de Chine méridionale lors d’une confrontation récurrente près d’un haut-fond contesté, certaines craignant de déclencher une crise de sécurité plus large qui pourrait entraîner les États-Unis.

Deux navires des garde-côtes philippins ont escorté les petits bateaux de ravitaillement, mais il n’était pas immédiatement clair si les garde-côtes chinois ont empêché les navires de se rapprocher du Second Thomas Shoal, où un petit contingent de marines philippins monte la garde depuis des années à bord. un navire de guerre longtemps abandonné mais toujours en service actif, le BRP Sierra Madre.

La Chine revendique également le haut-fond et l’a encerclé avec ses navires de garde-côtes et ses navires de milice pour empêcher les Philippines de livrer des matériaux de construction qui, selon Pékin, pourraient être utilisés pour renforcer la Sierra Madre et en faire un avant-poste territorial permanent.

« Malgré les tentatives d’un nombre important de navires des garde-côtes chinois et de la milice maritime chinoise pour bloquer, harceler et interférer avec la mission de rotation et de réapprovisionnement de routine », les deux bateaux philippins ont réussi à livrer des provisions aux forces philippines sur le haut-fond, un site philippin. a déclaré l’organisme gouvernemental supervisant les eaux contestées dans un communiqué mercredi soir.

« Les missions de ravitaillement et d’entretien du BRP Sierra Madre des Philippines font partie d’opérations régulières conformes au droit national et international et garantissent la sécurité et le bien-être de notre personnel stationné », a indiqué l’organisme interinstitutions.

Elle n’a pas fourni d’autres détails sur les actions des garde-côtes chinois, qu’elle a condamnées dans le passé comme des manœuvres dangereuses ayant failli provoquer des collisions. et violé les règles internationales de sécurité en mer.

Les garde-côtes chinois ont déclaré mercredi soir dans un communiqué que les navires philippins étaient entrés dans les eaux « sans autorisation du gouvernement chinois » et que « la Chine s’oppose fermement au transport illégal par les Philippines de matériaux de construction vers le bateau militaire « échoué ». Elle a déclaré avoir donné un avertissement sévère aux navires philippins et les avoir surveillés tout au long du processus.

La dangereuse confrontation de mercredi est la dernière flambée des conflits territoriaux qui couvent depuis longtemps en mer de Chine méridionale, l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Les conflits, qui impliquent la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taiwan et Brunei, sont considérés comme un point chaud potentiel en Asie et sont également devenus une ligne de fracture délicate dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans la région.

Début août, un navire des garde-côtes chinois a utilisé un canon à eau contre l’un des deux bateaux de ravitaillement philippins pour l’empêcher de s’approcher du Second Thomas Shoal. Cette décision effrontée, qui a été filmée, a indigné le président Ferdinand Marcos Jr. et a incité le ministère des Affaires étrangères de Manille à convoquer l’ambassadeur de Chine pour lui faire part d’une protestation ferme.

Washington a réagi en réitérant son avertissement selon lequel il est tenu de défendre les Philippines, son plus ancien allié en Asie, si les forces, avions et navires philippins subissaient une attaque armée, y compris en mer de Chine méridionale.

Le ministère chinois des Affaires étrangères avait alors accusé Washington de « menacer la Chine » en évoquant la possibilité d’une activation du traité de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines. Pékin a averti à plusieurs reprises les États-Unis de ne pas se mêler des conflits territoriaux.

Plus tard en août, les Philippines ont de nouveau déployé deux bateaux, qui ont réussi à contourner le blocus des garde-côtes chinois et à achever la livraison de fournitures aux forces philippines au haut-fond Second Thomas. Cependant, deux navires des garde-côtes philippins sécurisant les bateaux de ravitaillement ont été bloqués et empêchés par les navires des garde-côtes chinois de manœuvrer plus près du haut-fond. Un avion de surveillance de la marine américaine a volé en rond pour soutenir les navires philippins alors que l’impasse a duré plus de trois heures.

Le secrétaire philippin à la Défense, Gilberto Teodoro, a exprimé son inquiétude face aux actions dangereuses de la Chine en mer et a déclaré que le gouvernement était prêt à répondre à d’éventuelles urgences, notamment une éventuelle collision de navires chinois et philippins dans les eaux contestées.

« Naturellement, l’inquiétude est toujours là, et nous en tenons compte », a déclaré Teodoro en réponse à une question d’un journaliste mardi soir. « Nous avons des projets en fonction de ce qui arrive. »

Les garde-côtes philippins ont invité en août un petit groupe de journalistes, dont deux de l’Associated Press, à rejoindre leurs navires qui sécurisaient les bateaux de ravitaillement dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à dénoncer les actions de plus en plus agressives de la Chine en mer de Chine méridionale.

Une décision d’arbitrage rendue en 2016 dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a invalidé les revendications de Pékin pour des raisons historiques sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Mais la Chine a refusé de participer à l’arbitrage demandé par les Philippines, a rejeté la décision comme une imposture et continue de la défier.