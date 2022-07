La « petite partie » des entreprises britanniques de la chaîne maritime révèle « des trous énormes dans les sanctions occidentales », rapporte The Independent

Des navires à équipage britannique ont participé au transport de pétrole brut russe vers l’Asie, a révélé The Independent vendredi, affirmant que le «petite partie« ils jouent dans la chaîne indique »énormes trous» dans les sanctions occidentales contre Moscou.

Une enquête conjointe de The Independent et du site Web Global Witness a révélé qu’au moins deux fois en mai, des navires à équipage britannique basés dans la ville de Southwold, dans le Suffolk “ont quitté les ports voisins pour aider à transférer le pétrole russe entre de vastes pétroliers.”

Un bateau a été envoyé par une société britannique appelée STS Marine Transfers pour déplacer 14 000 tonnes de mazout russe d’un pétrolier étranger à un autre, tandis qu’un autre, un catamaran appelé Endeavour qui appartient à une société connue sous le nom de Wood Marine, a livré des fournitures et pris les pétroliers ‘ équipages à terre. Les transferts de pétrole ont eu lieu en dehors des eaux territoriales britanniques.

“Après avoir fait le plein, les deux pétroliers ont transporté 165 000 tonnes de mazout russe – d’une valeur de plus de 165 millions de livres sterling – vers le golfe Persique et Singapour,“, a déclaré l’indépendant.

Selon le point de vente, les transferts «sont un maillon d’une chaîne internationale » cela a aidé la Russie à déplacer rapidement ses ventes de pétrole vers l’Asie, alors que les acheteurs européens réduisaient leurs ventes.

Interrogé par les journalistes, l’un des opérateurs des navires britanniques a déclaré que leurs bateaux ne fournissaient que “un service de taxi en mer», et il n’y a donc aucune obligation de vérifier d’où vient l’huile. Une autre société a déclaré qu’elle se conformait à toutes les lois et réglementations internationales et n’avait pas renouvelé son contrat avec des cargaisons en provenance de Russie.

“Le nombre exact de transferts de pétrole russe qui ont eu lieu au large des côtes britanniques n’est pas connu. Ils ne sont pas illégaux, et rien n’empêche les entreprises britanniques d’y participer, mais ils sont le signe d’énormes trous dans les sanctions occidentales,», affirment les enquêteurs.

Ils ont ajouté que, comme “Le transport maritime mondial est l’une des industries les plus opaques et les moins responsables au monde,” et beaucoup de choses se passent « au-delà de la portée des États-nations individuels », l’industrie compromet considérablement la capacité des pays occidentaux à faire pression sur la Russie.

Le G7 s’est dit conscient du problème et prévoit d’introduire un plafonnement des prix qui permettrait aux pays occidentaux de limiter les revenus pétroliers de Moscou. Le bloc a également tenté d’inciter la Chine et l’Inde, principaux acheteurs de brut russe, à se joindre à l’accord.

En réponse à l’opération militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux ont imposé des sanctions sévères à Moscou, y compris des interdictions totales et partielles sur son pétrole, son gaz et son charbon. Le président russe Vladimir Poutine a précédemment accusé les dirigeants de l’UE de commettre un suicide économique en tentant de renoncer à l’énergie russe.