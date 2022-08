Des “batailles difficiles” font rage dans le sud de l’Ukraine occupé par la Russie

L’Ukraine a affirmé avoir détruit des ponts et des dépôts de munitions et pilonné des postes de commandement lors d’une vague de combats dans le sud occupé par la Russie, alimentant les spéculations mardi selon lesquelles sa contre-offensive tant attendue pour tenter de renverser le cours de la guerre était en cours. La Russie a déclaré avoir repoussé l’attaque et infligé de lourdes pertes.

Les affrontements ont eu lieu dans la région de Kherson, où les forces de Moscou ont engrangé des gains importants au début de la guerre. Mais les autorités ukrainiennes ont laissé le monde deviner leurs intentions.

Alors que la vérification indépendante de l’action sur le champ de bataille a été difficile, le ministère britannique de la Défense a déclaré dans un rapport du renseignement que plusieurs brigades ukrainiennes avaient intensifié leurs tirs d’artillerie dans les secteurs de première ligne du sud de l’Ukraine.

La ville portuaire de Kherson, avec une population d’avant-guerre d’environ 300 000 habitants, est un pôle économique important près de la mer Noire et la première grande ville à tomber aux mains des Russes dans la guerre qui a commencé il y a six mois. Le port reste au cœur des efforts de l’Ukraine pour préserver son accès vital à la mer, tandis que la Russie le considère comme un point clé dans un corridor terrestre s’étendant de sa frontière à la péninsule de Crimée, dont elle s’est emparée en 2014.

Oleksandr Shulga se tient devant sa maison détruite à la suite d’une frappe de missile à Mykolaïv lundi. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Les forces d’occupation ont annoncé leur intention d’organiser un référendum sur l’intégration de la région de Kherson à la Russie et ont fait pression sur les habitants pour qu’ils prennent la nationalité russe et cessent d’utiliser la monnaie ukrainienne.

Explosions signalées à Kherson

Le bureau présidentiel ukrainien a rapporté que “de puissantes explosions se sont poursuivies jour et nuit dans la région de Kherson” et que “de dures batailles se déroulent pratiquement dans toute” la région. Les forces ukrainiennes, a indiqué le bureau, ont détruit les dépôts de munitions et tous les grands ponts sur le Dniepr vitaux pour l’approvisionnement des troupes russes.

L’armée ukrainienne a également signalé avoir détruit un pont flottant sur le Dniepr que les forces russes étaient en train d’installer et avoir frappé une douzaine de postes de commandement avec des tirs d’artillerie.

L’agence de presse d’État russe Tass a rapporté que des explosions ont secoué Kherson mardi matin, probablement causées par des systèmes de défense aérienne.

Une fille et sa mère se tiennent devant un bâtiment scolaire détruit à la suite d’une frappe de missile à Druzhkivka, dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, mardi. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Faisant allusion au discours sur une contre-offensive majeure, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi dans son discours vidéo nocturne que personne “n’entendra de détails d’aucune personne vraiment responsable” sur les intentions de Kyiv, “parce que c’est la guerre”.

Les Britanniques ont déclaré que la plupart des unités russes autour de Kherson “sont probablement sous-équipées et dépendent de lignes d’approvisionnement fragiles” tandis que ses forces là-bas subissent une réorganisation importante.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a affirmé que ses forces avaient bien résisté et que l’Ukraine avait perdu des centaines de soldats, de chars et d’autres véhicules blindés lors de l’action de lundi. Son affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

L’analyste militaire indépendant ukrainien Oleh Zhdanov a déclaré à l’Associated Press qu'”il ne sera possible de parler de l’efficacité des actions ukrainiennes qu’après la reprise des grandes villes”. Il a ajouté que les forces ukrainiennes avaient percé les première et deuxième lignes de défense dans la région de Kherson à plusieurs reprises dans le passé, “mais cela n’a pas donné de résultats”.

“La chose la plus importante est le travail de l’artillerie ukrainienne sur les ponts, que l’armée russe ne peut plus utiliser”, a déclaré Zhdanov.

REGARDER | L’Estonie interdit les touristes russes : L’Estonie interdit les touristes russes et appelle les autres pays à faire de même L’Estonie interdit aux touristes russes d’entrer dans le pays et appelle le reste de l’Europe à suivre. Certains disent que l’interdiction punit les Russes ordinaires, tandis que d’autres soutiennent qu’elle envoie un message puissant.

Plus de morts civiles signalées

La guerre s’est retrouvée dans une impasse au cours des derniers mois, avec une augmentation des pertes et des destructions et la population supportant le poids des souffrances lors des bombardements incessants dans l’est et le sud.

Dans d’autres rapports sur le champ de bataille, au moins neuf civils ont été tués dans d’autres bombardements russes, ont déclaré des responsables ukrainiens, du port de la mer Noire de Mykolaïv au centre industriel du nord-est de Kharkiv, où cinq ont été tués dans le centre-ville.

Les résidents locaux se tiennent sur le balcon de leur maison détruite après le bombardement de Kharkiv mardi. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Au milieu des craintes que les combats autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, ne débouchent sur une catastrophe, une équipe de l’agence de l’ONU pour l’énergie atomique s’est lancée dans une mission d’inspection et de sauvegarde du complexe. L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de bombarder la zone à plusieurs reprises.

Nikopol, une ville située juste en face du Dniepr par rapport à l’usine, a de nouveau subi un déluge de bombardements intensifs, ont indiqué les autorités locales, avec une gare routière, des magasins et une bibliothèque pour enfants endommagés. Et une frappe de missile russe a visé la ville de Zaporizhzhia, à environ 50 kilomètres de l’usine, a indiqué l’Ukraine.

Les habitants de Zaporizhzhia font la queue lundi au bureau de l’administration locale pour recevoir des comprimés d’iode dans le district de Khortytskyi, dans l’est de la ville. Les craintes d’un accident nucléaire dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, près de la ville d’Enerhodar occupée par la Russie, restent élevées. (Dmytro Smolienko/Reuters)

Dans d’autres développements :