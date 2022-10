Des basketteurs ukrainiens trouvent un foyer dans un collège canadien

Le grincement de leurs chaussures et le bruit de la balle sur le terrain semblent tout à fait normaux pour Vika Kovalevska et Vlada Hozalova.

Le basket-ball offre un bref refuge contre le courant sous-jacent incessant de tension qu’ils ressentent à propos de ce qui se passe chez eux en Ukraine.

Le jeu les aide également à s’ancrer dans leur nouvelle vie dans le sud de l’Alberta, où ils jouent au basketball pour les Pronghorns de l’Université de Lethbridge.

“Le basket-ball aide à distraire de tout ce qui s’est passé autour de vous”, a déclaré Kovalevska.

“J’essaie juste de me concentrer sur les pratiques, d’éteindre mon cerveau et de me plonger dans le monde d’un jeu rapide et dynamique, où il n’y a pas le temps de penser à autre chose.”

Kovalevska et Hozalova sont des amies qui ont joué au niveau international pour l’équipe féminine ukrainienne des moins de 20 ans. Les deux gardes sont arrivés au Canada en mai.

Kovalevska, 23 ans, s’est inscrite à des études commerciales à Lethbridge et commencera à jouer cette saison.

Hozalova, 24 ans, doit terminer un programme d’anglais à des fins académiques (EAP) à l’université avant d’être académiquement éligible pour jouer à des jeux de conférence dans le Canada-Ouest – Hozalova a répondu aux questions de cette histoire par e-mail. Elle peut encore s’entraîner avec les Pronghorns et jouer à des matchs d’exhibition.

La ville de Berdyansk, au sud-est de Hozalova, actuellement sous occupation russe, a été bombardée en février. Hozalova est sortie lorsqu’un couloir humanitaire s’est ouvert.

Elle devait encore franchir plusieurs points de contrôle russes et dit avoir subi un interrogatoire tendu à l’un d’entre eux.

“Ce sont les moments les plus effrayants de ma vie. J’ai pensé pendant une seconde que je ne m’en sortirais peut-être pas vivante », a écrit Hozalova.

“Mon quotidien commence par le fait que je regarde les informations et, malheureusement, l’autre jour, la Russie a annoncé que ma ville était déjà (en) Russie. Je suis sans abri et je n’ai nulle part où aller.

La mère de Hozalova et son frère de 17 ans ont fui en Allemagne. Les parents et le frère de Kovalevska se trouvent dans une zone relativement plus sûre du nord-ouest de l’Ukraine, mais l’incertitude pèse sur elle.

« J’ai des appréhensions pour ma famille. Je ressens de l’anxiété », a déclaré Kovalevska.

« Je suis nerveux parce que de nombreuses bombes arrivent chaque jour sur le territoire ukrainien. Des innocents meurent. Vous ne pouvez pas prédire quelle ville ce sera aujourd’hui ou demain.

Ils n’ont pas eu de nouvelles d’un ami commun qui sert dans les forces armées ukrainiennes depuis six mois. Hozalova dit qu’il a été fait prisonnier alors qu’il défendait l’aciérie de Marioupol.

“Nous espérons qu’il est vivant”, a déclaré Kovalevska.

Cherchant à échapper au conflit, les femmes ont obtenu des visas canadiens. À l’aide de Facebook, ils ont cherché des bénévoles au Canada qui pourraient les aider.

Une fois qu’il est devenu évident qu’ils se dirigeaient vers Calgary, leurs contacts là-bas ont envoyé des courriels de requête aux universités et collèges de l’Alberta au sujet du basketball. L’entraîneur des Pronghorns, Dave Waknuk, a répondu immédiatement et avec enthousiasme.

Quelques jours après leur arrivée, Hozalova et Kovalevska ont fait une visite du campus de Lethbridge et ont rencontré des coéquipiers potentiels et l’administration universitaire, qui avait déjà créé un fonds de bourses d’urgence – ou bourse – pour les étudiants ukrainiens actuels et nouveaux.

« Lorsque le conflit est survenu, nous avions déjà des étudiants qui étudiaient ici à l’Université de Lethbridge », a déclaré le directeur exécutif international Paul Pan. « À cause du conflit, ils n’ont pas pu recevoir d’argent de chez eux pour subvenir à leurs besoins. Ils craignaient que leurs parents ne travaillent à cause du conflit.

« Nous avons pu offrir quatre bourses aux anciens étudiants et quatre bourses aux nouveaux étudiants.

Kovalevska et Hozalova ont été approuvées pour les bourses couvrant la vie sur le campus et les frais de scolarité pendant deux semestres.

“Il n’a pas été mis en place spécifiquement pour ces deux-là”, a déclaré Pan. “Le timing était exactement parfait pour eux.”

Avant de déménager à Lethbridge, les deux femmes sont restées chez une femme russe à Calgary.

“Elle vivait à Calgary depuis 10 ans”, a déclaré Kovalevska. «Beaucoup de volontaires ici, des Russes qui vivent au Canada depuis de nombreuses années, ils ont vraiment essayé d’aider les Ukrainiens.»

Kovalevska et Hozalova ont joué dans le circuit ukrainien de basket-ball féminin professionnel à huit équipes. U Sport, l’organisme national directeur du Canada pour le sport collégial, autorise trois joueurs internationaux sur une liste. Selon les règles d’éligibilité au basket-ball, les écoles peuvent recruter des joueuses ayant une expérience professionnelle sur les listes féminines, mais pas sur leurs équipes masculines.

“Les deux joueurs apportent un QI de basket-ball si élevé”, a déclaré Waknuk. «Ils comprennent le jeu en raison de leur expérience de jeu à un niveau élevé. Les deux sont très compétitifs, très qualifiés.

“Leur conditionnement a mis un peu de temps à les rattraper, mais une fois qu’il l’a fait, les compétences, les connaissances, les choses qui les séparent sont ressorties.”

En dehors du terrain, les femmes s’adaptent à la vie d’étudiantes-athlètes dans le sud de l’Alberta.

“Grâce au sport, je suis ici maintenant, et le basket fait partie de ma vie”, a écrit Hozalova. “Je suis reconnaissant à tous ceux qui me soutiennent et me permettent de faire ce que j’aime et d’être en sécurité.”

The Associated Press