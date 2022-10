Des basketteurs aident une femme handicapée à marquer un point et à gagner des cœurs

Internet est un trésor de contenu réconfortant parmi toutes les nouvelles négatives et les tristes réalités de la vie quotidienne. Des personnes de différents horizons se connectent au côté positif d’Internet, en particulier des plateformes de médias sociaux, pour trouver un répit après une journée difficile ou bouleversante. Dans le même ordre d’idées, une vidéo touchante est maintenant devenue virale sur la plateforme de micro-blogging Twitter qui montrait plusieurs basketteurs aidant une femme spécialement handicapée à marquer un panier dans le jeu auquel ils jouaient. La vidéo a été publiée par une chaîne dirigée par des journalistes, « bon contenu uniquement », appelée GoodNewsMovement.

La légende du post disait : « Changeons le monde avec bienveillance ! Le sourire à la fin !”, ainsi que plusieurs émojis souriants, trophées et médailles. Jetez un oeil à l’adorable vidéo ici.

Changeons le monde avec bienveillance ! Le sourire à la fin ! 😃🏅🏆🏀🏆🏅🤗 pic.twitter.com/Xd0JN8Je3G – GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) 14 octobre 2022

Le basket-ball est un sport très exigeant qui nécessite un sens aigu de l’athlétisme. Bien qu’il ne soit pas impossible pour les personnes spécialement handicapées de jouer à des jeux de balle, il leur est assez difficile de le faire. Dans la vidéo virale, on peut voir un grand groupe de basketteurs tenant une femme spécialement handicapée alors qu’elle tente de marquer un point en lançant le ballon dans le panier. À la grande consternation de tout le monde, la dame a continué à essayer de tirer des paniers, mais le point lui est resté insaisissable.

Cependant, les choses prennent une tournure positive car après plusieurs tentatives, la femme parvient enfin à pousser le ballon dans le panier et la foule environnante éclate de joie. Après l’avoir encouragée, le même groupe de basketteurs l’a aidée à descendre la hauteur avec le plus grand soin et respect. La vidéo vraiment réconfortante a depuis été visionnée plus de 32 400 fois et les utilisateurs de Twitter ne semblent pas en avoir assez.

Plusieurs commentaires d’appréciation ont été laissés sous la publication virale. Un utilisateur a déclaré : “La gentillesse, c’est tout (ce qui) compte dans la vie !” accompagné d’un signe de victoire. Un autre utilisateur a commenté et a déclaré : “Levons-nous les uns les autres !”

