Des bases de cartels mexicains utilisées pour espionner les ennemis et envoyer des tueurs à gages

Les différents cartels opérant dans les villes frontalières mexicaines mettent en place leurs propres « centres de renseignement » équipés de caméras, de communications et d’un bureau de répartition rudimentaire d’où ils envoient à leurs opérateurs les informations recueillies par leurs caméras, guetteurs ou sources.

Des organisations criminelles comme le cartel de Sinaloa ou le cartel Jalisco New Generation installent de véritables « bunkers de renseignement » d’où elles surveillent étroitement les autorités, les citoyens et les « ennemis » le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, selon des responsables mexicains et des membres du cartel. avec Fox News numérique.

En juillet, les autorités locales de la ville frontalière mexicaine de Tecate, en Basse-Californie, ont découvert plus d’une douzaine de « caméras de sécurité illégales » autour de la ville, qui appartiendraient prétendument au cartel de Sinaloa.

« Après une enquête, nous avons découvert que ces caméras n’appartenaient à aucune des forces de sécurité de la ville ou de l’État et avons décidé de les retirer pour tenter de lutter contre les organisations criminelles qui opèrent ici », a déclaré le chef de la police de Tecate, Leopoldo Tizoc Durán, dans un communiqué. communiqué de presse.

À Tijuana, le cartel paie un loyer mensuel aux propriétaires de maisons ou d’entreprises pour qu’ils installent des caméras de sécurité sur leurs propriétés, selon un agent du cartel de Sinaloa s’adressant anonymement à Fox News Digital.

« Nous payons entre 500 pesos et 1 000 dollars (25 à 50 dollars) pour installer quelques caméras autour de leur propriété », a déclaré l’agent. « Ces images vont directement dans une maison sûre où des gens envoient des rapports. »

Le cartel reçoit via WhatsApp des captures d’écran ou des clips de groupes privés d’agents du cartel concernant des cartels rivaux ou des membres d’une force de police entrant dans une ville ou un quartier.

« C’est aussi ainsi que nous trouvons facilement des gens dans une ville. Quand quelqu’un nous doit de l’argent ou qu’un rival se cache, il ne faut pas longtemps pour que son visage ou son véhicule apparaisse sur l’une de ces caméras », a expliqué l’agent.

Les autorités des États frontaliers comme la Basse-Californie et Sonora saisissent des caméras de sécurité installées illégalement, principalement sur les principales autoroutes des villes frontalières, mais selon un responsable de la police de l’État de Tijuana qui a demandé à rester anonyme, les caméras installées sur des propriétés privées fonctionnent toujours.

Les caméras de sécurité sont alimentées par des lignes électriques situées dans les rues de la ville et sont connectées à Internet, selon les responsables.

« Nous ne pouvons pas retirer ces caméras aussi facilement, nous avons besoin d’une ordonnance d’un juge pour entrer dans la propriété et désinstaller les caméras dont nous savons qu’elles appartiennent aux cartels », a déclaré le responsable à Fox News Digital.

Les centres de renseignement du cartel recueillent également des informations auprès des centaines de guetteurs installés à l’entrée des différentes villes ou au sommet des montagnes alentour.

Les guetteurs, connus sous le nom de « halcones » (faucons en espagnol), envoient des informations sur les véhicules, les numéros de plaque et/ou les visiteurs atypiques comme les ressortissants non mexicains ou les voitures flashy, selon l’agent du cartel.

« A la frontière, nous utilisons également des drones pour surveiller les gringos (Américains). Nous notons les interventions de la patrouille frontalière ou si elle attrape certains des migrants que nous faisions passer clandestinement », a déclaré l’agent de Tijuana.

Dans des villes comme Tijuana et Ciudad Juárez, les cartels locaux disposent également d’un « centre de répartition » de fortune à partir duquel un opérateur peut envoyer du renfort en cas d’incendie ou frapper un rival ou la police.

Un membre du cartel de Tijuana a expliqué comment ils ont cartographié la ville selon différents secteurs et installé des tueurs à gages sur chaque secteur pour être prêts à attaquer une cible.

« Tijuana a maintenant beaucoup de policiers dans toute la ville, donc si un sicario s’éloigne du lieu où il a été touché, les probabilités qu’il soit arrêté sont élevées, mais si nous appelons l’un des tueurs à gages dans un certain secteur et qu’il va et faire le travail et ensuite retourner à sa cachette à seulement quelques pâtés de maisons, il est très difficile qu’il se fasse prendre », a déclaré le membre du cartel à Fox News Digital.

Bien que les autorités mexicaines tentent activement de lutter contre les cartels au Mexique, la sophistication des organisations criminelles au Mexique submerge les forces de sécurité.

« L’utilisation de caméras de sécurité n’est que le dernier exemple de la façon dont les groupes criminels au Mexique profitent de la technologie pour continuer à commettre des crimes », a noté le cabinet d’analystes en sécurité Insight Crime dans un article récent.