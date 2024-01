Des barricades de tracteurs serrent Paris alors que la colère des agriculteurs grandit à travers l’Europe

En Europe, la colère des agriculteurs augmente, l’Espagne étant le dernier pays à se joindre aux manifestations.

La colère des agriculteurs augmente partout en Europe. Les agriculteurs espagnols sont les derniers à se joindre aux manifestations dans des pays comme la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, la Roumanie et la Pologne.

Les agriculteurs espagnols demandent l’arrêt des négociations en cours au sein de l’UE sur des accords tels que l’accord du Mercosur, ainsi que des négociations avec des pays comme le Chili, le Kenya, le Mexique et l’Australie.

Ils affirment que les produits importés de l’extérieur de la région “ne respectent pas les règles internes de l’Union européenne (UE)”.

Le plus grand défi pour le Premier ministre français nouvellement élu

Malgré les promesses du gouvernement français, les agriculteurs poursuivent leur blocus après 10 jours de protestations.

Les nouvelles mesures d’aide annoncées par le nouveau premier ministre Gabriel Attal ne les ont pas convaincus. Ils maintiennent leurs blocages et se rapprochent de Paris, où la police française a été déployée pour contenir les tracteurs.

Attal a comblé les agriculteurs en colère de promesses d’aide mardi, allant d’une aide financière d’urgence au contrôle des denrées alimentaires importées, dans l’espoir de calmer un mouvement de protestation qui a vu des tracteurs bloquer les autoroutes à travers la France et inspiré des actions similaires à travers l’Europe.

Les agriculteurs réclamant de meilleurs salaires, moins de restrictions et une baisse des coûts campent sur des autoroutes jonchées de foin et encerclent Paris, posant le plus grand défi au nouveau Premier ministre depuis son entrée en fonction il y a moins d’un mois.

Dans un discours politique de grande envergure devant l’Assemblée nationale mardi, Attal a cherché à apaiser leurs inquiétudes.

“Nous devons écouter les agriculteurs qui travaillent et qui s’inquiètent pour leur avenir et leurs moyens de subsistance”, a-t-il déclaré.

“L’objectif est clair : garantir une concurrence loyale, notamment pour que les règles applicables aux [French] les agriculteurs sont également respectés par les produits étrangers”, a-t-il déclaré. La protection contre les importations bon marché est l’une des principales revendications des manifestants.

Attal a promis une aide d’urgence aux producteurs de vin en difficulté et le paiement rapide des subventions de l’UE aux autres. Il a également déclaré que les détaillants alimentaires qui ne respectent pas une loi conçue pour garantir une part équitable des revenus aux agriculteurs se verront sanctionner immédiatement par une amende.

Cependant, les agriculteurs français restent sceptiques et affirment vouloir des actes et non des promesses.

Les manifestations françaises frappent les agriculteurs espagnols

La crise dans les campagnes françaises bouleverse les agriculteurs espagnols qui ont été victimes de vandalisme et signalent des pertes.

Environ 22 000 camions entrent chaque jour en France. Les blocages d’autoroutes nuisent aux agriculteurs espagnols et portugais, retardant l’exportation de marchandises – notamment des fruits, des légumes, de la viande, de l’huile d’olive et du vin – vers le nord.

Les camionneurs espagnols ont vu des manifestants français vider des camions entiers pour montrer leur désaccord avec les politiques qui, selon eux, les discriminent par rapport aux agriculteurs espagnols ou italiens.

Les pertes s’élèvent à plus de 12 millions d’euros par jour, selon l’association patronale espagnole des transports.

Le ministre espagnol de l’Agriculture, Luis Planas, a rejeté les suggestions selon lesquelles les agriculteurs espagnols bénéficieraient d’un avantage injuste sur leurs voisins.

Les agriculteurs belges bloquent les autoroutes alors que les manifestations se poursuivent

Les agriculteurs belges ont continué de bloquer les routes mardi, y compris la principale autoroute E19 vers Bruxelles. Ils ont déclaré qu’ils prévoyaient de rester sur la route jusqu’à ce que le gouvernement réponde à leurs demandes.

“Nous ne partirons pas tant que nous n’aurons pas obtenu de clarté politique”, a déclaré Judy Peeters.

Ils protestent pour de meilleurs salaires, moins de restrictions et une baisse des coûts.

Manifestations dans cinq régions d’Italie

Les agriculteurs italiens ont appelé à des manifestations qui toucheront cinq régions du pays pour protester contre ce qu’ils considèrent comme des politiques agricoles européennes néfastes. Ces manifestations font suite à plusieurs rassemblements spontanés ces derniers jours.

Les agriculteurs ont manifesté mardi avec leurs tracteurs près de Rome pour la troisième journée consécutive pour exiger la défense du secteur agricole du pays.

La mobilisation est organisée par un mouvement principalement dirigé par des jeunes appelé Sauvetage agraire, qui a organisé une série de manifestations la semaine dernière, bloquant occasionnellement des routes.

“Nous exigeons une juste valeur pour nos produits. Nous voulons que l’agriculture italienne soit respectée, comprise et appréciée”, ont-ils déclaré.