Des barrages devraient-ils décider d’une Ryder Cup ou d’une Solheim Cup à égalité ? Rory McIlroy et Team Europe ont leur mot à dire | Actualités golfiques

Tyrrell Hatton de l’équipe Europe suggère que des barrages pourraient être introduits dans la Ryder Cup pour éviter que la compétition ne se termine par un match nul.

Il n’y a eu qu’une seule Ryder Cup à égalité dans l’histoire de la compétition biennale, mais que penserait l’équipe européenne d’une alternative au vainqueur précédent conservant le trophée ?

L’équipe européenne de la Solheim Cup a remporté un match nul spectaculaire contre l’équipe américaine en Espagne dimanche, remontant d’un score de 4-0 après la séance d’ouverture pour remporter un impressionnant nul 14-14 à Finca Cortesin.

Le résultat était la première égalité dans l’histoire du tournoi et a laissé l’Europe conserver le trophée, car ils étaient champions en titre après leur succès en 2021, ce qui a conduit à des commentaires sur les réseaux sociaux se demandant si les événements devraient avoir un vainqueur absolu.

La conversation a été relancée avant la Ryder Cup au Marco Simone Golf Club, à partir de vendredi sur Sky Sports, avec l’Anglais Tyrrell Hatton ouvert à l’idée d’un changement potentiel.

« Je dirais que l’égalité n’est probablement pas idéale », a déclaré Hatton lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi. « Je pense que ce serait très intéressant s’il y avait un moyen d’organiser des barrages, si cela devait se produire.

« Je pense que ce serait assez excitant pour les fans et cela créerait certainement une atmosphère assez épique. Jouer devant des supporters locaux est toujours spécial, de toute façon, mais oui, je pense que cela ajouterait quelque chose.

« Je pense que vous avez probablement le temps de le faire parce que les simples commencent probablement assez tard dans la journée par rapport aux fourballs et aux foursomes. Peut-être que le simple fait de commencer les heures de départ un peu plus tôt le dimanche permettrait d’avoir une meilleure balle de neuf trous, format de barrage à deux joueurs avec la meilleure balle.

« Je ne sais pas, je pense juste en quelque sorte en parlant de ce genre de chose. Je pense que ce serait beaucoup plus excitant qu’un simple match nul du genre, oh, tel ou tel conserve la Coupe. Je je ne pense pas que ce soit la meilleure chose.

La seule fois où la Ryder Cup s’est terminée par un match nul était la compétition de 1989, lorsque l’Europe a conservé le trophée, Rory McIlroy estimant qu’une épreuve à égalité a toujours sa place dans le match.

« Je pense que cela fait partie de l’histoire et de la tradition », a déclaré McIlroy. « Je regardais la Solheim Cup la semaine dernière et évidemment il y a eu d’énormes célébrations lorsque l’Europe est arrivée à 14 et a conservé la coupe.

« Je me suis dit, bon sang, ils font beaucoup la fête pour un match nul, puis je suis retourné à Médine en 2012 et nous sommes devenus fous quand nous sommes arrivés à 14 également. Je pense que le conserver signifie quelque chose, et il y a certainement un historique et élément traditionnel.

« J’aime les traditions du jeu, et cette compétition existe depuis 1927, et c’est ainsi qu’ils l’ont toujours fait. Cela signifie-t-il que c’est ainsi qu’ils doivent toujours le faire ? Probablement pas. Mais c’est bien d’en garder quelques-uns. de la tradition autour de l’événement.

Les points de vue de McIlroy ont été repris par Justin Rose, qui a ajouté : « L’histoire est l’histoire. L’histoire est si importante, je pense. C’est plutôt agréable de la combattre équitablement. Vous devez la gagner pour récupérer la coupe.

« Je pense que les Ashes au cricket, conserver les Ashes est une chose importante. Au cricket, vous pouvez avoir de la pluie qui peut interrompre et provoquer des matchs nuls et tout. Mais les conserver, ne pas laisser l’autre équipe remporter le trophée, je pense que cela peut être une victoire. , donc parfois la cravate est toujours pertinente dans mon esprit. »

