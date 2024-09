des bardeaux festonnés et des écrans en bois enveloppent une maison moderne par MWarchitekten

De la maison individuelle à la maison bifamiliale : un plaidoyer pour la densification

Avec un tout nouveau terminé rénovation projet intitulé « D’une maison unifamiliale à une maison bifamiliale », autrichien studio MWArchitekten offre un exemple convaincant de la manière dont les communautés existantes peuvent être densifiées de manière durable. Répondant au désir du client de créer une propriété à l’épreuve du temps, les architectes ont transformé une maison unifamiliale maison dans une habitation bifamiliale, en préservant l’original bois structure tout en améliorant son efficacité énergétique et son habitabilité.

Situé dans un quartier résidentiel de faible densité à Feldkirch, en Autriche, le projet visait à concilier le besoin d’une densité de logements accrue avec le désir d’un environnement de jardin privé. La solution de l’équipe de conception a été de combiner une densité plus élevée d’unités d’habitation avec un espace extérieur généreux entourant le bâtiment. Cette approche a permis d’obtenir une empreinte plus compacte tout en préservant un sentiment de connexion avec la nature.



images © Dominique Kummer

une nouvelle façade sur une structure en bois préservée

Avec sa rénovation d’une maison unifamiliale en maison bifamiliale, le équipe de conception L’objectif du projet MWArchitekten était de minimiser les modifications apportées au bâtiment existant des années 1960. En conservant la structure d’origine, les architectes ont pu préserver le caractère et l’histoire du bâtiment. Les principales interventions comprenaient l’isolation thermique, l’ajout d’un escalier ouvert et l’agrandissement du grenier. La nouvelle enveloppe du bâtiment a nécessité une réinterprétation de la façade. La façade en plâtre d’origine avec de petites ouvertures a été rehaussée d’éléments en bois – notamment des bardeaux festonnés et des écrans en bois verticaux – reflétant la préférence du client pour les matériaux naturels. Ce choix de matériaux complète le caractère général du bâtiment et contribue à un extérieur plus accueillant.



une maison unifamiliale à Feldkirch, en Autriche, est rénovée pour accueillir deux familles

mwarchitekten se concentre sur la connexion et la vie durable

La rénovation de la maison bifamiliale par MWArchitekten a mis l’accent sur l’efficacité énergétique. La nouvelle enveloppe a permis de remplacer la chaudière au fioul existante par un système de chauffage géothermique, réduisant ainsi considérablement l’empreinte carbone du bâtiment. De plus, les espaces extérieurs supplémentaires ont offert de précieuses possibilités de chauffage solaire passif et de ventilation naturelle. L’aménagement intérieur de la maison bifamiliale a mis l’accent sur le sentiment de connexion entre les différentes unités résidentielles. Des ouvertures généreuses et des espaces extérieurs bien conçus ont créé un lien fort entre les espaces de vie et l’environnement environnant. Le grenier, en particulier, a bénéficié de l’espace supplémentaire du toit, offrant une lumière naturelle généreuse et une atmosphère intérieure ouverte et généreuse.

Le projet de rénovation de Feldkirch démontre que la densification durable est une option viable pour les quartiers existants. La structure d’origine du bâtiment est préservée, l’efficacité énergétique est améliorée et un espace de vie moderne et de haute qualité est créé à partir d’une structure des années 1960. Les architectes ont ainsi créé un précédent pour les efforts futurs de développement urbain.



MWArchitekten a cherché à densifier le quartier existant tout en maintenant une approche durable



la structure originale du bâtiment a été préservée autant que possible



la façade a été modernisée avec des éléments en bois pour compléter le caractère du bâtiment