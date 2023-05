Des bannières militaires d’Elburn pour amasser des fonds pour les organisations locales d’anciens combattants – Shaw Local

Le centre-ville d’Elburn sera orné de bannières honorant les anciens combattants locaux d’ici le Memorial Day, grâce aux efforts du Elburn Lions Club, de l’American Legion Post 630 et du village d’Elburn.

Environ 50 bannières seront placées le long de la rue Main, qui honorent les anciens combattants, les membres du service actif et de réserve et les membres de la Garde nationale.

Le coût pour parrainer une bannière est de 225 $ et les bénéfices seront partagés entre les œuvres de bienfaisance du Lions Club et l’American Legion Post 630.

La présidente du Elburn Lions Club, Carrie Walter, a déclaré qu’elle avait choisi de concentrer certains des dons caritatifs du club sur les problèmes des anciens combattants, notamment en parrainant un chien de refuge pour un ancien combattant local atteint du SSPT grâce à un don de 15 000 $ à K9s for Veterans, NFP.

L’administrateur du village, John Nevenhoven, a déclaré que l’argent reçu par l’American Legion Post 630 ira à plusieurs organisations soutenues par la poste, telles que le Midwest Shelter for Homeless Veterans et le Thomas A. Bonine Rainbow of Hope, un fonds de prévention du suicide favorisant la sensibilisation et l’éducation sur la dépression. et suicide.

La Légion maintient également un approvisionnement en équipement médical, comme des marchettes, des scooters motorisés, des chaises de douche et des lits mécaniques à fournir aux anciens combattants locaux sur une base temporaire sans frais pour eux. L’argent servira à s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement en cas de besoin.

Chaque bannière en couleur, qui mesurera 7 pieds sur 2 pieds et demi, comportera une photo de la personne honorée, son nom, sa branche de service, ses années de service et la reconnaissance militaire décernée. La plupart des 50 bannières achetées à ce jour ont été parrainées par des particuliers rendant hommage à un membre de la famille. De plus, quatre entreprises locales d’Elburn ont parrainé des bannières pour honorer une personne.

Walter a dit qu’elle a eu l’idée quand elle et son mari, le président du village, Jeff Walter, ont vu des banderoles similaires alors qu’ils traversaient l’Angola, dans l’Indiana, sur le chemin du retour d’un récent voyage.

Elle a déclaré que les bannières seront installées sur des lampadaires le long de la rue Main entre Hughes Road au sud et la route 38 au nord. Ils sont à double face, ils seront donc visibles lorsque vous traverserez la ville depuis le nord ou le sud. Le nom de la famille ou de l’entreprise qui parraine sera également visible.

Selon Nevenhoven, les bannières seront installées à temps pour le Memorial Day et affichées jusqu’au 4 juillet ; puis à nouveau après Elburn Days jusqu’à la Journée des anciens combattants.

« Ils devraient être bons pour deux saisons (2023 et 2024) », a-t-il déclaré.

Il a dit que le village faisait don des supports et de la main-d’œuvre pour installer et retirer les bannières. Carrie Walter a déclaré qu’il y avait une capacité le long de la route pour jusqu’à 84 bannières.

Les particuliers et les propriétaires d’entreprise intéressés à honorer un ancien combattant ou un militaire peuvent commander la bannière sur le site Web Military Tribute Banners, militarytributebanners.org.

Pour plus d’informations ou des questions sur l’identification d’un ancien combattant ou d’un militaire actuel à honorer par le biais d’un parrainage d’entreprise, contactez Carrie Walter à [email protected]