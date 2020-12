Le PCC a ses origines dans les pénitenciers de l’État de São Paulo, où les prisonniers se sont regroupés pour exiger la fin de la brutalité des forces de l’ordre. Lorsque le PCC a été repris par le voleur de banque notoire Marcos « Marcola » Camacho en 2002, le groupe s’est développé dans les braquages, le trafic de drogue et le trafic d’armes pour financer sa cause.

Les conditions inhumaines dans les prisons surpeuplées du Brésil ont permis au PCC de croître de manière exponentielle, lui permettant de recruter des membres avec une variété de spécialités criminelles, y compris des experts en explosifs et des marchands d’artillerie lourde. À leur tour, leurs braquages ​​sont devenus de plus en plus élaborés, organisés et lucratifs.

Les responsables de la sécurité publique n’ont pas révélé exactement combien d’argent avait été volé lors des vols à Criciúma et Cametá.

Mais « pensez au coût de commettre un crime comme celui-ci et de le répéter 24 heures plus tard de l’autre côté du Brésil », a déclaré la juge fédérale Ivana David. « Vous avez besoin d’argent, de voitures, de maisons sûres, d’armes, d’explosifs – tout cela coûte extrêmement cher. Ils sont repartis avec un camion plein d’argent ».