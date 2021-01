Dans un étude qui n’a pas encore été publié dans une revue scientifique, un modèle mathématique a montré que les tests basés sur le sniff, s’ils sont administrés suffisamment largement et fréquemment, pourraient détecter suffisamment de cas pour réduire considérablement la transmission.

Dans un monde parfait, l’entrée de chaque bureau, restaurant et école offrirait un test de coronavirus – un test avec une précision absolue qui pourrait déterminer instantanément qui était sûr d’admettre et qui devrait être refusé.

Daniel Larremore, épidémiologiste à l’Université du Colorado, à Boulder, et auteur principal de l’étude, a souligné que le travail de son équipe était encore purement théorique. Dans le contexte de la pandémie, il n’y a pas encore de données réelles pour étayer l’efficacité des tests olfactifs en tant que dépistage fréquent du coronavirus.

Mais un test d’odeur fiable offre des avantages potentiels. Il pourrait attraper beaucoup plus de cas que les contrôles de fièvre, qui ont largement échoué en tant qu’outils de dépistage de Covid-19. Études avoir trouvé qu’environ 50 à 90% des personnes testées positives pour le coronavirus subissent un certain degré de perte d’odeur mesurable, résultat du virus qui fait des ravages lorsqu’il envahit les cellules des voies respiratoires.

En revanche, seul un minorité de personnes avec Covid-19 finissent par augmenter la température. Les fièvres ont également tendance à être éphémères, tandis que l’anosmie peut persister pendant des jours.

Un test d’odeur pourrait également être assorti d’un prix attractif, peut-être aussi bas que 50 cents par carte, a déclaré Derek Toomre, biologiste cellulaire à l’Université de Yale et auteur de l’article du Dr Larremore. Le Dr Toomre espère que sa version conviendra parfaitement. Le test, le Test U-Smell-It, est un petit assortiment de parfums à gratter et à renifler disposés sur des cartes en papier. Les personnes qui passent le test choisissent des puits d’odeurs, inhalent et saisissent leurs réponses dans une application pour smartphone.