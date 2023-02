Des ballons pour espionner, contrer les drones et la guerre psychologique, révèlent des écrits militaires chinois

L’Armée populaire de libération de Chine prévoit d’utiliser des ballons à haute altitude pour contrer les drones américains à longue portée et pour des opérations de guerre psychologique en plus de la collecte de renseignements, révèle un examen des écrits militaires et techniques chinois.

Pékin aurait également testé un nouveau missile hypersonique à partir d’un dirigeable flottant en 2018, soulignant l’intérêt de l’armée et les multiples utilisations des avions plus légers que l’air.

La décision américaine d’envoyer un F-22 pour abattre un ballon de surveillance chinois au large de la côte de la Caroline samedi, après qu’il ait voyagé du nord du Montana à travers le pays, a attiré une nouvelle attention sur les capacités et les menaces posées par le rempli d’hélium, maniable artisanat.

Les responsables de la Défense ont déclaré que malgré le retard dans l’élimination du ballon, peu de renseignements sur les sites militaires sensibles sur son chemin pourraient être obtenus. Les capteurs de l’engin manoeuvrable sont tombés intacts dans des eaux relativement peu profondes et devraient être récupérés.

Le paquet de capteurs, qui, selon le Pentagone, a été surveillé et neutralisé pendant la mission d’espionnage à travers le pays, pourrait fournir des détails sur ses multiples systèmes optiques et ses liaisons de communication par satellite. Un autre ballon de surveillance chinois a été détecté récemment au-dessus de l’Amérique centrale et du Sud, a déclaré le Pentagone sans donner plus de détails.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a de nouveau nié aux journalistes lundi à Pékin que les ballons étaient utilisés pour l’espionnage, et les responsables chinois ont déclaré que la Maison Blanche de Biden avait “réagi de manière excessive” à l’incident.

Mais un rapport de 2020 de quatre techniciens chinois de l’Institut de recherche sur l’information aérospatiale de l’Académie chinoise des sciences a révélé des détails clés sur les capacités et les missions des capteurs de ballons à haute altitude chinois. Le rapport indique que les ballons à haute altitude opérant dans ce qu’on appelle l’espace proche – entre 12 miles et 62 miles d’altitude – offrent des avantages par rapport aux avions de reconnaissance ou aux satellites.

Les ballons sans pilote à haute altitude peuvent effectuer des vols relativement bon marché et soutenus pendant “des mois, voire des années”, indique le rapport.

“Par rapport à d’autres véhicules aériens, le ballon à haute altitude a une longue durée d’endurance, ce qui peut atteindre une couverture soutenue et plus large pour l’observation et la détection régionales”, indique l’étude.

Les ballons de renseignement transportent des charges plus lourdes que les satellites, et leur force de signal, leur portée d’observation et leur précision depuis l’espace proche sont importantes. Les ballons peuvent être recyclés à faible coût et avec un risque minimal, contrairement aux satellites, selon le rapport.

Contrer les drones

Un deuxième rapport militaire chinois de 2013 a identifié une mission majeure pour les ballons militaires chinois : contrer les drones de reconnaissance américains, y compris le drone Global Hawk à longue portée de l’armée de l’air et le drone furtif Sentinel.

Le ballon chinois qui a été abattu samedi a survolé la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana, où sont déployés 150 missiles nucléaires Minuteman III. Le ballon n’était pas à portée de surveillance des deux bases de drones Global Hawk à Grand Forks Air Force Base, dans le nord-est du Dakota du Nord et Beale Air Force Base, au nord de Sacramento, en Californie.

Le rapport de la revue bimestrielle “Aerospace Electronic Warfare”, publié par l’Institut 8511 de la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), indique qu’un ballon proche de l’espace pourrait être utile pour détecter les drones furtifs américains en “regardant vers le bas” à haute altitude.

“Il est très difficile d’échapper à la détection par un système spatial ou un système spatial proche regardant d’en haut”, indique le rapport. “Les systèmes spatiaux comprennent des satellites d’alerte précoce, des avions d’alerte précoce, des dirigeables d’alerte précoce et des ballons d’alerte précoce.”

L’objectif est de placer un brouillage électronique sur les systèmes, car les liaisons de communication par satellite avec des drones sont “facilement sensibles au brouillage”, indique le rapport.

Des brouilleurs de grande puissance au sol ou placés sur des ballons peuvent perturber les signaux de liaison montante et descendante des drones.

L’armée chinoise vise à neutraliser les drones équipés de radars à synthèse d’ouverture, de caméras électro-optiques et de caméras infrarouges en utilisant des équipements de brouillage électromagnétiques et optoélectriques.

Un rapport de 2021 sur les capacités mondiales de contre-espace par la Secure World Foundation a déclaré que les cyberattaques peuvent être montées à partir de ballons météorologiques contre des stations au sol qui sont utilisées pour communiquer et contrôler les satellites en orbite. Le rapport indique que de 2007 à 2009, plusieurs incidents d’attaques sur les liaisons de commandement et de contrôle des satellites de la NASA ont été retracés en Chine.

Les adversaires pourraient perturber les opérations des satellites en attaquant les systèmes terrestres de commande et de contrôle ou les stations de relais de données.

“Les techniques pourraient inclure des survols avec des avions pilotés, des systèmes aériens sans pilote (UAS) ou des ballons météorologiques”, indique le rapport.

Tester l’hypersonique

La Chine a également utilisé un ballon à haute altitude pour tester un missile hypersonique – une arme de frappe à manœuvre ultra-rapide qui peut échapper aux systèmes actuels de défense aérienne et antimissile, selon un rapport publié lundi dans le Financial Times.

Une division militaire de la télévision d’État chinoise en septembre 2018 a révélé l’utilisation d’un ballon comme plate-forme de lancement d’un missile hypersonique et a inclus une vidéo d’un ballon qui semblait identique à celui abattu par le chasseur américain F-22 au cours du week-end. La vidéo montrait un ballon avec trois types d’armes différents.

L’armée chinoise prévoit également d’utiliser des ballons volant à haute altitude pour la guerre de l’information.

Un rapport de 2009 de l’Université de la Défense nationale chinoise a décrit l’utilisation de ballons pour une “attaque psychologique”.

“L’attaque psychologique est un moyen important d’attaque de l’information”, indique le rapport, intitulé “Conférences sur les opérations d’information de campagne conjointes”.

La guerre de l’information de l’APL implique des méthodes de “frappe douce” et de “frappe dure” visant à choquer psychologiquement l’ennemi et à invoquer la peur à long terme “pour atteindre l’objectif de la victoire sans bataille”, indique le rapport. Les outils comprennent la propagande visant à influencer l’opinion publique par le biais de tracts, d’images, d’émissions, de la télévision, de réseaux informatiques, de périodiques audiovisuels et d’Internet.

D’autres méthodes impliquent des armes spéciales telles que des armes à images holographiques, des éblouissants laser, des simulateurs de bruit, des sifflets électroniques, des «armes de contrôle de la pensée» et la réalité virtuelle.

Selon la théorie, ces armes peuvent être utilisées pour attaquer et intimider l’ennemi et créer la peur et la confusion afin de saper la volonté de combattre et les capacités opérationnelles.

“Troisièmement, l’utilisation d’armes aérostatiques pour mettre en œuvre des attaques psychologiques contre l’ennemi”, indique le rapport. « Les armes aérostatiques sont des armes plus légères que l’air telles que des ballons et des cerfs-volants et installent un dispositif de livraison ou de distribution et un équipement de bruit et distribuent des produits de propagande de guerre psychologique afin de mener une intimidation psychologique contre l’ennemi.

“Employer des moyens de haute technologie pour contrôler les altitudes, les directions et les opportunités de temps de distribution de l’équipement de distribution d’aérostat obtiendra des résultats d’attaque de guerre psychologique encore meilleurs.”

Jennifer Zeng, une blogueuse en ligne, a identifié un fabricant de la flotte de ballons de surveillance de Pékin comme une entreprise chinoise liée à l’APL. Le China Zhuzhou Rubber Research and Design Institute Co. Ltd. est un institut de recherche militaire appartenant au gouvernement, a rapporté Mme Zeng, citant un site Web archivé qui a depuis été supprimé par les censeurs chinois.

Un document de la société a révélé que China Zhuzhou Rubber est une branche de recherche et de production désignée de l’Administration météorologique chinoise et du Département de développement de l’équipement militaire du Bureau de protection de l’environnement du champ de bataille de l’APL.

Une autre société chinoise liée aux ballons de surveillance est la Hangzhou LaserFleet Space Technology Co. Ltd., à Shenzhen, en Chine. La société fournit un accès Internet haut débit pour « les avions stratosphériques, les ballons captifs, les engins spatiaux suborbitaux, les stations spatiales et les microsatellites ».