Des ballons poubelles nord-coréens déversent des « ordures » sur la Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud

CNN

—



La Corée du Nord a adopté une nouvelle stratégie pour lutter contre son voisin du sud : envoyer des sacs flottants de déchets contenant des « saletés » à travers la frontière, transportés par d’énormes ballons.

L’armée sud-coréenne a commencé à remarquer « de grandes quantités de ballons » arrivant du Nord à partir de mardi soir, en détectant plus de 150 mercredi matin, selon les chefs d’état-major interarmées (JCS) du pays.

Les photos publiées par le JCS montrent des sacs en plastique transportés par deux ballons géants, certains paquets brisés déversant des bouts de plastique, des feuilles de papier et ce qui semble être de la terre sur les routes et les trottoirs.

Les ballons contiennent jusqu’à présent « des saletés et des détritus » et sont en cours d’analyse par les agences gouvernementales, a indiqué le JCS, ajoutant que l’armée coopérait avec le Commandement des Nations Unies.

Chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud Les autorités sud-coréennes ont déclaré que les ballons, qui ont atterri à plusieurs endroits, étaient remplis de « crasse et détritus ».

« Les actions de la Corée du Nord violent clairement le droit international et menacent sérieusement la sécurité de nos citoyens », ajoute le communiqué. « Toute responsabilité découlant des ballons nord-coréens incombe entièrement à la Corée du Nord, et nous avertissons sévèrement la Corée du Nord de mettre immédiatement un terme à ses actions inhumaines et de faible intensité. »

Les gouvernements locaux ont également envoyé des messages aux habitants des provinces du nord du Gyeonggi et du Gangwon pour les avertir de la présence d’« objets non identifiés » et déconseiller les activités de plein air. Ces colis risquent d’endommager les zones résidentielles, les aéroports et les autoroutes, a déclaré le JCS.

La sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong – qui est également un haut responsable du régime solitaire – a qualifié ces activités de « liberté d’expression ».

Dans un communiqué publié mercredi par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), Kim a déclaré que la Corée du Nord avait dispersé du papier toilette et d’autres déchets dans des sacs attachés aux ballons le long de la frontière coréenne et dans les zones centrales.

Kim a comparé les actions de la Corée du Nord à la pratique de la Corée du Sud, qui consiste depuis des années à envoyer des ballons avec des tracts anti-Corée du Nord vers son pays.

« Nous avons fait certaines des choses qu’ils font toujours, mais je ne sais pas pourquoi ils font toute une histoire comme s’ils avaient été touchés par une pluie de feu », a déclaré Kim.

Cette décision, selon le média d’État nord-coréen KCNA, visait à exercer des représailles contre les militants sud-coréens qui envoient souvent du matériel au Nord – notamment des tracts de propagande, de la nourriture, des médicaments, des radios et des clés USB contenant des informations et des séries télévisées sud-coréennes, le tout. interdite dans la dictature totalitaire isolée.

Les militants sud-coréens, y compris les transfuges nord-coréens, travaillent depuis longtemps envoyé ces documents à travers des ballons, des drones et des bouteilles flottant sur le fleuve transfrontalier – même après que le parlement sud-coréen ait interdit de telles actions en 2020.

« La diffusion de tracts à l’aide de ballons est une provocation dangereuse qui peut être utilisée à des fins militaires spécifiques », a déclaré Kim Kang Il, vice-ministre nord-coréen de la Défense nationale, a rapporté dimanche KCNA.

Il a accusé la Corée du Sud de recourir à la « guerre psychologique » en dispersant « diverses choses sales » près des zones frontalières, déclarant que le Nord prendrait des mesures « du tac au tac ».

Chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud Le ballon dégonflé qui transportait les sacs poubelles nord-coréens. Des ballons ont déjà été utilisés par des militants sud-coréens pour envoyer du matériel à travers la frontière.

« Des monticules de vieux papiers et d’immondices seront bientôt dispersés dans les zones frontalières et à l’intérieur de (la Corée du Sud) et nous connaîtrons directement les efforts nécessaires pour les éliminer », a déclaré Kim, selon KCNA. « Lorsque notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts nationaux sont violés, nous agirons immédiatement. »

Kim a également dénoncé les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, qui se sont multipliés ces dernières années à mesure que les tensions s’accentuent dans la péninsule coréenne.

La loi de 2020 qui interdisait l’envoi de tracts limitait également les émissions de propagande par haut-parleurs, que l’armée sud-coréenne défendait autrefois dans le cadre de sa guerre psychologique contre le Nord jusqu’à ce qu’elle retire l’équipement à la suite d’un sommet entre les deux Corées en 2018.

Mais même après que le Parlement a adopté l’interdiction, les militants a déclaré à Reuters ils prévoyaient de continuer – y compris le transfuge Park Sang-hak, qui envoyait du matériel dans son pays natal depuis 15 ans, promettant de continuer dans le but de donner aux Nord-Coréens un rare aperçu du monde extérieur.

Plus tôt ce mois-ci, l’organisation de Park, Fighters for a Free North Korea, a déclaré dans un communiqué avoir envoyé 20 ballons vers la Corée du Nord, contenant 300 000 tracts condamnant Kim Jong Un et 2 000 clés USB contenant de la K-pop et des clips vidéo.

« Afin d’appeler et d’inciter le peuple nord-coréen à se soulever et à mettre un terme à Kim Jong Un (…), le groupe envoie des tracts aux compatriotes de Corée du Nord », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Pendant des décennies, la Corée du Nord a été presque complètement coupée du reste du monde, avec un contrôle strict sur les informations qui y entrent ou en sortent. Les documents étrangers, notamment les films et les livres, sont interdits, à quelques exceptions près sanctionnées par l’État ; ceux qui sont pris en flagrant délit de contrebande étrangère sont souvent sévèrement punis, disent les transfuges.

Plus tôt cette année, un groupe de recherche sud-coréen a publié des images rares montrant, selon lui, des adolescents nord-coréens. condamné aux travaux forcés pour regarder et distribuer des K-dramas.

Les restrictions se sont quelque peu assouplies au cours des dernières décennies à mesure que les relations entre la Corée du Nord et la Chine se développaient. Des mesures provisoires d’ouverture ont permis à certains éléments sud-coréens, notamment des parties de sa culture pop, s’infiltrer dans la nation ermite – surtout en 2017 et 2018, lorsque les relations se sont dégelées entre les deux pays.

Mais la situation en Corée du Nord s’est détériorée au cours des années suivantes et les négociations diplomatiques ont échoué. des règles strictes pour revenir en arrière en place dans le Nord.