Des ballons parmi 768 signalements d’OVNIS au Canada en 2022 : chercheur

Des ballons et des drones figuraient parmi les 768 observations d’OVNI signalées au Canada l’année dernière, selon le chercheur basé à Winnipeg Chris Rutkowski, qui a également constaté que 8% de tous les cas restaient inexpliqués.

“La possibilité que certains UAP soient en fait des drones ou des ballons est assez forte”, a déclaré Rutkowski à CTVNews.ca, en utilisant l’acronyme de phénomènes aériens non identifiés (ou anormaux): un terme qui a remplacé “OVNI” dans les cercles officiels. “Et si des drones et des ballons se trouvent dans l’espace aérien canadien sans autorisation, c’est un problème et cela peut constituer une menace pour le transport aérien et la sécurité.”

Rutkowski est un écrivain scientifique et ufologue qui a documenté plus de 23 000 observations canadiennes depuis 1989 grâce à l’enquête annuelle canadienne sur les ovnis.

“L’objectif a été de fournir des données à l’usage des chercheurs essayant de comprendre ce phénomène controversé”, déclare l’Enquête canadienne sur les ovnis de 2022. “L’opinion populaire au contraire, il n’y a aucune preuve irréfutable que certains cas d’OVNI impliquent un contact extraterrestre.”

Publié lundi, le Canadian UFO Survey 2022 affirme qu’au moins 1 000 Canadiens ont déclaré avoir vu un objet volant non identifié en 2022.

“Les résultats de cette étude montrent que de nombreuses personnes continuent de signaler des objets inhabituels dans le ciel, et certains de ces objets n’ont pas d’explications évidentes”, explique l’enquête. “De nombreux témoins sont des pilotes, des policiers et d’autres personnes ayant des capacités d’observation raisonnablement bonnes et un bon jugement.”

Les faits saillants de 2022 comprennent :

–un rapport du 10 septembre de la Colombie-Britannique d'”un grand objet en forme de disque, avec une finition semblable à un miroir sur sa face inférieure, [that] a survolé [the witnesses’] voilier sur le fleuve Fraser ; »

—un « groupe de lumières vives stationnaires au-dessus des arbres » qui a été photographié à Sainte-Martine, au Québec. le 24 septembre ;

–et un rapport du 24 octobre d’Edmonton d’un “objet gris, vibrant, en forme de boomerang” qui est apparu après qu’un “bruit fort comme une explosion ait été entendu”.

“Une chose qui a changé au cours des dernières années est l’augmentation du nombre de photos et de vidéos, car tout le monde a un téléphone portable”, a déclaré Rutkowski. “Mais cela ne signifie pas que nous obtenons de meilleures photos de UAP. En fait, la plupart des images sont inutiles. Les téléphones portables ne sont pas conçus pour prendre des photos ou des vidéos de lumières distantes se déplaçant dans le ciel nocturne.”

Sur les 768 rapports, seuls 8,2% ont été considérés comme “inexpliqués”, les autres étant des observations confirmées ou probables de ballons, de drones, de météores, d’exercices militaires, de lanternes flottantes et de satellites SpaceX Starlink, qui voyagent en lignes lumineuses. Environ 52% ont été décrits comme des lumières aériennes, des témoins signalant également des formes telles que des sphères et des triangles.

“La majorité des observations sont simplement des lumières dans le ciel, et cela n’a pas changé”, a déclaré Rutkowski, qui a récemment publié son dixième livre sur le sujet. “Beaucoup de gens signalent des étoiles et des planètes, en particulier lorsque ces objets sont stationnaires ou observés pendant des heures d’affilée, se réfractant dans l’atmosphère.”

Alors que la plupart des rapports ont été soumis à Rutkowski et à des groupes de recherche civils sur les ovnis comme le MUFON, près de 50 d’entre eux ont été découverts dans une base de données en ligne sur les incidents d’aviation exploitée par Transports Canada, qui est le ministère des Transports du gouvernement fédéral.

Comme CTVNews.ca l’a précédemment signalé, plus de 10 de ces rapports ont été rédigés par des pilotes volant pour des compagnies aériennes telles qu’Air Canada, WestJet, Virgin Atlantic, United, KLM et plus en 2022, y compris un cas du 15 décembre impliquant Air Canada et KLM. des vols au-dessus de l’océan Arctique qui “ont tous deux signalé des lumières inconnues à très haute altitude” qui “ont été décrites comme des points précis et ont été observées au moins 20 fois sur une période d’une heure… et se sont déplacées dans des directions différentes”.

Transports Canada met en garde que « ces rapports contiennent des données préliminaires non confirmées qui peuvent être sujettes à changement ».

Des documents obtenus par le biais de demandes canadiennes d’accès à l’information montrent comment Rutkowski a discrètement reçu des rapports d’OVNI directement de responsables de Transports Canada et de l’Aviation royale canadienne de la fin de 1999 jusqu’à la mi-2021. Une enquête de CTVNews.ca en mai 2022 a également révélé que Rutkowski avait contribué à une séance d’information de l’UAP du 27 mai 2021 tenue pour l’ancien ministre de la Défense nationale du Canada, Harjit Sajjan.

Aux États-Unis, le Pentagone et la NASA étudient actuellement ce qu’ils appellent UAP, abréviation de phénomènes anormaux (ou aériens) non identifiés. En revanche, il y a généralement peu ou pas de suivi officiel des rapports UAP au Canada.

Un porte-parole de Transports Canada a précédemment déclaré à CTVNews.ca que les signalements “d’objets non identifiés peuvent rarement être suivis car ils sont, comme le titre l’indique, non identifiés”. L’armée canadienne déclare également régulièrement qu’elle “n’enquête généralement pas sur les observations de phénomènes inconnus ou inexpliqués en dehors du contexte d’enquête sur les menaces crédibles, les menaces potentielles ou la détresse potentielle dans le cas de la recherche et du sauvetage”. Depuis 2016, au moins quatre incidents semblent avoir rempli ce critère.

Rutkowski aimerait voir un véritable programme de recherche UAP établi au Canada qui travaillerait de concert avec des organismes fédéraux comme la GRC et le ministère de la Défense nationale.

« J’aimerais qu’un groupe de recherche civil et un établissement postsecondaire soient financés pour recueillir des rapports », a-t-il expliqué. “Travailler avec un groupe de scientifiques axés sur la collecte d’observations UAP instrumentées… serait souhaitable comme moyen d’étudier le problème UAP de manière objective et avec une méthodologie solide.”

Selon l’Enquête canadienne sur les ovnis de 2022, il y a eu une augmentation d’environ 6 % des observations canadiennes en 2022 par rapport à 2021, bien que 2022 ait enregistré le quatrième plus faible nombre d’observations signalées en 20 ans. Le Québec était en tête du pays avec 29 % des signalements en 2022, suivi de l’Ontario avec 28 % et de la Colombie-Britannique avec 14 %. Les observations typiques duraient environ 13 minutes et impliquaient en moyenne 1,37 témoins par cas. Rutkowski dit que le nombre d’observations a culminé en 2012 et qu’il a trouvé des rapports canadiens remontant aux années 1700.

“L’augmentation de 6% des signalements d’OVNIS en 2022 par rapport à 2021 est en grande partie due à 37 signalements distincts déposés par un individu concernant des objets avec des explications définitives”, explique l’enquête.

Rutkowski admet que l’enquête ne capture probablement qu’une fraction des observations d’OVNI au Canada.

“Les sondages ont révélé qu’un Canadien sur dix pense avoir vu des OVNIS ou des PAN”, a déclaré Rutkowski. “D’autres études ont suggéré que seulement un témoin sur dix d’un OVNI ou d’un PAN les rapporte réellement, nous pouvons donc calculer qu’environ 7 500 Canadiens ont probablement vu des OVNIS ou des PAN l’année dernière, et jusqu’à 4 millions de Canadiens ont vu des OVNIS ou des PAN dans leur vie. durée de vie.”