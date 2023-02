Des ballons espions chinois se sont rendus trois fois dans l’espace aérien américain sous l’administration Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

À la suite de l’entrée d’un ballon espion chinois dans l’espace aérien américain cette semaine, un haut responsable de la défense déclare maintenant que des ballons espions chinois sont déjà entrés dans l’espace aérien américain à trois reprises sous la présidence de Donald Trump,

Cela survient alors que M. Trump et d’autres républicains ont rejeté de telles affirmations, tenter de blâmer les incursions des présidents Joe Biden et Barack Obama.

Le ministère de la Défense a déclaré samedi dans un communiqué que “des ballons chinois ont brièvement transité par la zone continentale des États-Unis au moins trois fois au cours de l’administration précédente”.

Un autre ballon est déjà entré dans l’espace aérien américain à l’époque où M. Biden était président, a rapporté l’Associated Press.

M. Trump a semblé indigné par la déclaration du ministère de la Défense et son rapport, écrivant le Truth Social le dimanche matin que “la situation du ballon chinois est une honte, tout comme le spectacle d’horreur en Afghanistan, et tout le reste entourant l’administration Biden extrêmement incompétente”.

«Ils ne sont bons qu’à tricher lors des élections et à la désinformation – et maintenant ils disent qu’un ballon a été installé par la Chine sous l’administration Trump, afin de calmer les imbéciles de Biden qui se déplacent lentement. La Chine avait trop de respect pour “TRUMP” pour que cela se produise, et ce n’est JAMAIS arrivé. JUSTE DE LA FAUSSE DÉSINFORMATION ! a-t-il ajouté, sans apporter aucune preuve à ses affirmations.

Les quatre précédentes violations de la souveraineté américaine n’ont pas duré aussi longtemps que la dernière incursion, qui s’est terminée samedi lorsque le ballon a été abattu par l’armée américaine au large de la Caroline du Sud. Aucun des ballons précédents n’a été signalé comme ayant été abattu.

Malgré le démontage du ballon et la déclaration du ministère de la Défense selon laquelle cela s’était déjà produit sous la surveillance de M. Trump, les républicains ont reproché à M. Biden de ne pas avoir agi assez rapidement et ont affirmé que cela ne se serait pas produit si M. Trump avait été aux commandes.

Certains ont fait valoir que M. Biden n’aurait pas dû autoriser le ballon à pénétrer dans l’espace aérien américain.

La représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a affirmé que M. Trump n’aurait pas autorisé les ballons à atteindre les États-Unis.

« Trump aurait-il laissé la Chine faire voler un ballon espion au-dessus de notre pays ? Représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan tweeté.

Un ballon espion chinois s’est écrasé dans l’océan Pacifique près d’Hawaï il y a quatre mois, ont déclaré des responsables américains, selon Fox News.

Au moins un ballon a survolé certaines parties du Texas et de la Floride pendant que Donald Trump était président, a rapporté le média.

Cela vient comme M. Trump l’a dit Fox Nouvelles Numérique dimanche matin que de tels rapports sont de la “désinformation”.

« Cela ne s’est jamais produit. Cela ne serait jamais arrivé », a déclaré l’ancien président, affirmant que la Chine « nous respectait beaucoup » lorsqu’il était à la Maison Blanche.

“Cela ne nous est jamais arrivé sous l’administration Trump et si c’était le cas, nous l’aurions abattu immédiatement”, a-t-il ajouté. “C’est de la désinformation.”

John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump à la Maison Blanche, a déclaré à Fox qu’il n’était au courant d’aucun ballon lorsqu’il était dans l’administration.

“Je ne connais aucun vol en ballon par aucune puissance au-dessus des États-Unis pendant mon mandat, et je n’en avais jamais entendu parler avant mon arrivée en 2018”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas non plus entendu parler de quoi que ce soit qui se soit passé après mon départ.”

M. Bolton a déclaré que si la Maison Blanche Biden a “des exemples spécifiques, elle doit en informer le Congrès”.

“Je peux dire avec une certitude à 100% – pas pendant mon mandat”, a-t-il affirmé.

Le successeur de M. Bolton et conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a déclaré à Fox que “sans équivoque, je n’ai jamais été informé de la question”.

Ric Grenell, l’ancien directeur par intérim du renseignement national, a déclaré à Fox qu’il avait mené “l’une des plus grandes plongées profondes du renseignement sur la Chine, leur espionnage et les origines du COVID” et que “cela n’est jamais venu”.

“Si un ballon s’était levé, nous l’aurions su. Quelqu’un dans la communauté du renseignement l’aurait su, et j’aurais pensé à informer le président », a-t-il ajouté.

L’ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe, qui occupait le poste après M. Grenell, était d’accord.

“Ce n’est pas vrai. Je peux le réfuter », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur Contrats à terme du dimanche matin. « Le peuple américain peut le réfuter par lui-même. Vous souvenez-vous sous l’administration Trump, lorsque des photographes au sol et des pilotes de lignes commerciales parlaient d’un ballon espion au-dessus des États-Unis que les gens pouvaient lever les yeux et voir, même à l’œil nu, et qu’un média qui détestait Donald Trump était pas de rapport ? Je ne m’en souviens pas non plus parce que ça ne s’est pas produit.

Mark Esper, qui a été secrétaire à la Défense sous M. Trump, a déclaré CNN que « je ne me souviens jamais que quelqu’un soit entré dans mon bureau ou ait lu quoi que ce soit que les Chinois avaient un ballon de surveillance au-dessus des États-Unis ».

“Je m’en souviendrais à coup sûr”, a-t-il ajouté.

Chris Miller, l’ancien secrétaire à la Défense par intérim, a déclaré à Fox qu’il “n’avait jamais entendu un murmure et je dois penser que si quelque chose comme ça s’était produit, cela aurait été un énorme problème”.

“Non. Absolument jamais entendu parler de quelque chose comme ça pendant que j’étais au gouvernement ou au Pentagone », a-t-il ajouté.

Mais Craig Singleton, chercheur principal de la Fondation pour la défense des démocraties en Chine, a déclaré au Presse associée que plusieurs ballons espions chinois ont été repérés à plusieurs reprises au cours de la dernière demi-décennie.

« Cet incident est incroyablement embarrassant pour Pékin. Cela renforce les inquiétudes que la plupart des pays occidentaux nourrissent à juste titre concernant les ambitions de grande puissance de la Chine », a-t-il déclaré. a déclaré à NBC News samedi. “Les responsables chinois se retrouvent en mode de contrôle des dégâts.”