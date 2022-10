Des baleines euthanasiées en Nouvelle-Zélande après s’être échouées sur les îles Chatham

Quelque 230 baleines se sont échouées – ou échouées – au nord-ouest de l’île Chatham vendredi, et 245 autres baleines se sont échouées sur l’île Pitt, au sud de l’archipel, lundi, le Département néo-zélandais de la conservation a dit.

Des centaines de globicéphales se sont échoués sur les côtes éloignées des îles Chatham en Nouvelle-Zélande lors de deux événements distincts d'”échouage de masse” qui se sont produits à quelques jours d’intervalle et ont profondément “affecté” les personnes qui y vivent, ont déclaré des responsables.

“C’est un événement triste pour l’équipe et la communauté”, a déclaré Dave Lundquist, conseiller technique du département de la conservation, dans un communiqué, ajoutant que des représentants des tribus qui habitent l’île de Chatham “étaient présents pour soutenir” les efforts du département. “Beaucoup de gens” ont été “affectés” par les scènes terribles, a-t-il dit.

Les efforts pour sauver les baleines qui n’étaient pas déjà mortes lorsqu’elles se sont échouées sur les îles Chatham ont été rendus plus difficiles par l’éloignement de l’archipel et les prédateurs errant dans les eaux qui l’entourent, a indiqué le département.

“Nous ne renflouons pas activement les baleines sur les îles Chatham en raison du risque d’attaque de requins pour les humains et les baleines elles-mêmes, donc l’euthanasie était l’option la plus douce”, a déclaré Lundquist.

Les experts ne savent pas toujours pourquoi les baleines s’échouent sur terre , mais c’est un phénomène relativement courant qui peut également affecter d’autres animaux marins tels que les dauphins. Un « échouage de masse » implique au moins deux animaux , sauf s’il s’agit d’une mère et de son petit. Les globicéphales en particulier sont des “échoueurs prolifiques”, selon le département de la conservation.

Le plus grand échouage massif jamais enregistré sur les îles Chatham a impliqué près de 1 000 baleines et s’est produit il y a plus de 100 ans, a indiqué le département.