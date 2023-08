Des baigneurs regardent un avion s’écraser en mer et se retourner à Hampton Beach | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des baigneurs stupéfaits sur une plage de l’État américain du New Hampshire ont vu un petit avion culbuter dans la mer après s’être écrasé de façon spectaculaire devant eux. Une vidéo filmée par l’une des personnes se relaxant à Hampton Beach samedi montre l’avion descendant lentement vers l’eau avant de se retourner sur son propre nez. Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux juste après midi et ont trouvé le véhicule oscillant à environ 30 mètres (27 m) du rivage. Les sauveteurs de l’État du New Hampshire ont aidé le pilote à sortir de l’eau et ils n’ont subi aucune blessure. Personne d’autre n’était dans l’avion avec eux. La raison de l’accident n’était pas immédiatement claire. La chaîne de télévision locale WMUR a rapporté que l’avion portait une banderole, bien qu’il n’ait pas été précisé ce qu’elle disait. Liane McNamara, une femme locale qui a filmé son frère sur la plage, a déclaré au dirigeant syndical du New Hampshire que l’accident s’était produit juste au-delà de l’endroit où les gens nageaient. Elle a ajouté: « Certaines personnes ont dit: » Est-ce une blague? Est-ce une cascade ? » C’était très surréaliste. C’est fou, même maintenant. Les baigneurs ont aidé à sortir le petit avion de l’eau (Photo: ABC News / Nicol Lally) Le journal a rapporté que l’avion appartenait à Eugene Gray, un homme d’affaires local qui dirige la société de publicité aérienne Sky Lines Banners & Biplanes. Hampton Fire and Rescue a confirmé qu’une enquête serait menée par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. Dans un communiqué, il a déclaré: «Le chef adjoint des pompiers William Paine est intervenu sur les lieux et est resté sur les lieux jusqu’à ce que l’enquêteur de la FAA réponde et dégage les lieux. « L’enquêteur de la FAA a rendu l’avion au propriétaire. » Plus: Nouvelles américaines

Un autre avion bannière s'est écrasé dans la mer plus loin sur la côte est à Myrtle Beach en Caroline du Sud ce matin. Le pilote a été transporté dans un hôpital voisin pour y être soigné. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

