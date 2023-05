Des baigneurs « idiots » prennent un bain de soleil sous des falaises meurtrières – ignorant un énorme panneau de danger

UNE FAMILLE a été qualifiée d ‘«idiote» pour avoir pris un bain de soleil au bas d’une falaise connue pour ses chutes de pierres, juste sous un énorme panneau d’avertissement.

Kerry Kidd a été horrifié de voir la famille de cinq personnes assise sous les falaises de Staithes Beach à Saltburn-by-the-sea, North Yorks, dimanche.

Kerry Kidd a repéré une famille assise sur des transats sous une pancarte indiquant « Méfiez-vous des falaises dangereuses » Crédit : Kennedy Newsand Media

Une photographie choquante montre la famille et leur chien dans des transats contre les falaises, sous une pancarte indiquant : « MÉFIEZ-VOUS DES FALAISES DANGEREUSES ».

C’est au même endroit qu’une fillette de neuf ans est décédée tragiquement dans un accident anormal lorsqu’un rocher lui est tombé dessus en 2018.

Harriet Forster, neuf ans, jouait dans des piscines rocheuses lorsqu’elle a été frappée à la tête par une chute de pierre.

Elle a tragiquement subi de graves blessures à la tête et est décédée sur les lieux.

Kerry était sortie avec son mari Graham quand elle a vu la famille.

Elle a dit qu’elle ne s’était pas approchée d’eux de peur d’être criée dessus – quelque chose qu’elle a déjà vécu en essayant d’avertir les gens du danger.

Elle a téléchargé les images sur Facebook pour sensibiliser aux dangers de l’utilisation des falaises comme ombre.

Les utilisateurs de Facebook ont ​​été horrifiés, qualifiant les actions de la famille de « stupides » et « idiotes ».

Kerry a déclaré: « Ils ont probablement regardé ce panneau et ont pensé » Je ne vais pas faire de l’escalade » [so didn’t think it referred to them] ou peut-être qu’ils ne l’ont même pas remarqué.

« C’est juste au fond de moi qu’une petite fille est morte sur cette plage quand un rocher est tombé.

« Je sais que c’était un accident anormal, mais cela peut arriver à n’importe qui.

« Nous sommes conscients des dangers des falaises mais beaucoup de gens ne le sont pas. »

Kerry a déclaré qu’elle voyait beaucoup de gens chercher de l’ombre sous les falaises et qu’il était impossible de s’éloigner des rochers lorsqu’ils tombaient.

« Ils pensent que cela ne leur arrivera pas, mais cette petite fille et sa famille ne pensaient pas que cela leur arriverait, mais c’est le cas. »

Kerry a déclaré qu’elle voyait et entendait des rochers tomber des falaises lors de ses promenades tout le temps le long de la côte du North Yorkshire et avertit qu’un « petit rocher pourrait vous tuer instantanément ».

Le directeur d’une entreprise de vêtements d’occasion a déclaré que les plages devraient avoir plus de signalisation pour mettre en évidence les dangers de l’érosion des falaises sur le littoral.

Kerry a déclaré: « Les panneaux qu’ils ont mis en place ne sont peut-être pas assez clairs pour les personnes qui ne sont pas de la région, alors nous avons peut-être besoin de plus de panneaux et de panneaux plus clairs.

« Peut-être qu’il devrait y avoir des plaques pour marquer les personnes décédées [in this way] dans la zone comme un panneau d’avertissement et peut-être qu’il devrait y avoir plus de panneaux d’avertissement en général. »

Les utilisateurs de Facebook n’ont pas tardé à dénoncer le comportement inattentif de la famille.

Un utilisateur a commenté: « Pensent-ils que ces panneaux importants doivent accrocher leur chapeau? Cela me met tellement en colère. »

Un autre utilisateur furieux de Facebook a déclaré : « C’est plus que stupide.

« Ils ont évidemment des enfants avec eux rien qu’en voyant les seaux et les pelles.

« Pourquoi oh pourquoi après la mort tragique d’une petite fille. »

Harriet Forster avait neuf ans lorsqu’elle est décédée après avoir été frappée par une chute de pierre alors qu’elle jouait sous les falaises de Staithes Beach Crédit : PA : Association de la presse