Des bactéries incandescentes pourraient un jour protéger les gens des mines terrestres

Les mines terrestres laissées par les conflits passés – ou ceux qui sont toujours en cours – constituent des menaces silencieuses pour des millions de personnes dans le monde. Avec l’aide de bactéries qui brillent en leur présence, ces dangers cachés peuvent un jour être trouvés et supprimés ou détruits en toute sécurité. Des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem ont passé une décennie à développer des capteurs de mines terrestres vivants utilisant la bactérie E. coli. Dans des études récentes, ils décrivent leurs derniers progrès. En utilisant le génie génétique, ils peuvent transformer chaque bactérie en « une luciole miniature » en présence d’un produit chimique associé aux explosifs, a déclaré Shimshon Belkin, le microbiologiste de l’Université hébraïque qui dirige la recherche. En 2019, plus de 5 500 personnes ont été tuées ou blessées par des mines terrestres et des restes explosifs de guerre, et 80 % d’entre elles étaient des civils, selon le rapport. Campagne internationale pour interdire les mines terrestres. Les mines terrestres antipersonnel, qui ne mesurent que quelques centimètres de diamètre et peuvent être facilement dissimulées, sont particulièrement dangereuses. Les estimations varient pour le nombre mondial de mines terrestres enfouies, mais elles s’élèvent à 110 millions. De nombreuses stratégies ont été essayées pour localiser les mines terrestres, telles que l’utilisation de détecteurs de métaux et la formation d’animaux de détection, y compris un rat primé qui a aidé à localiser 71 mines terrestres. avant sa retraite. Chaque méthode équilibre les avantages avec les risques et les coûts.

L’idée de recâbler les bactéries pour détecter les mines terrestres est née avec Robert Burlage, alors au Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee. Au milieu des années 1990, le Dr Burlage s’est employé à allumer des bactéries en réponse aux déchets organiques et au mercure. À la recherche d’une nouvelle application pour cette technique, il a eu l’idée d’essayer de cibler les produits chimiques des mines terrestres. Bien que le Dr Burlage ait effectué quelques petits tests sur le terrain, il n’a pas pu obtenir plus de financement et est passé à autre chose. « Mon histoire de malheur », a déclaré le Dr Burlage, maintenant professeur à l’Université Concordia dans le Wisconsin. Le travail du Dr Burlage a été une inspiration pour les chercheurs israéliens, et il dit qu’il leur souhaite bonne chance dans leurs efforts pour faire progresser la technologie. Les bactéries sont bon marché et consommables et peuvent se répandre sur beaucoup de terrain. Et ils sont relativement rapides à rendre compte – en quelques heures ou jusqu’à une journée, ils brillent ou non. Dans les études publiées l’année dernière dans Recherche actuelle en biotechnologie et Biotechnologie microbienne, le Dr Belkin et son équipe décrivent le bricolage avec deux composants clés du code génétique d’E. coli : des morceaux d’ADN appelés « promoteurs » qui agissent comme des interrupteurs marche/arrêt pour les gènes, et des « reporters » qui déclenchent des réactions électroluminescentes. Pour produire cet effet, les chercheurs ont emprunté des gènes à des bactéries marines qui émettent naturellement de la lumière dans l’océan.

Les scientifiques ont adapté les bactéries à un produit chimique appelé 2,4-dinitrotoluène, ou DNT, un sous-produit volatil du trinitrotoluène, ou TNT. Au fil du temps, la vapeur de DNT s’infiltre dans le sol entourant une mine terrestre et les bactéries peuvent la renifler. Plutôt que d’errer librement, les bactéries sont immobilisées dans de minuscules billes ressemblant à de la gélatine qui les nourrissent pendant qu’elles travaillent. Chaque perle, d’environ un à trois millimètres de diamètre, contient environ 150 000 cellules actives. Ces dernières cultures de bactéries génétiquement modifiées réagissent plus rapidement et sont plus sensibles que les bactéries du groupe essais sur le terrain antérieurs, a déclaré le Dr Belkin. Et les scientifiques n’ont plus besoin d’utiliser un signal laser pour activer la lueur. L’un des principaux défis que le groupe s’efforce de surmonter est de localiser en toute sécurité les bactéries bioluminescentes dans un véritable champ de mines. Lorsqu’ils détectent des mines terrestres, leur lueur est si faible que la lumière de la lune, des étoiles ou des villes voisines pourrait la noyer. Pour aider à résoudre ce problème, Aharon J. Agranat, un bio-ingénieur à l’Université hébraïque, et d’autres chercheurs ont rapporté en avril dans le revue Biocapteurs et bioélectronique qu’ils avaient développé un appareil qui protège les bactéries et détecte leur lueur. Ce système de capteurs peut ensuite signaler ses découvertes à un ordinateur à proximité, mais il n’a pas été testé en dehors d’un laboratoire. Les chercheurs ont également récemment mené des tests sur le terrain en Israël, en collaboration avec l’armée israélienne pour assurer la sécurité des expériences, ainsi qu’une société de défense israélienne. Les résultats de ces tests n’ont pas été publiés, mais le Dr Belkin les a qualifiés de « généralement très réussis ». À l’avenir, l’équipe espère utiliser des drones pour déployer des capteurs de bactéries dans un champ de mines, éliminant ainsi le besoin pour les humains de s’approcher.

Le Dr Burlage est tombé sur un autre problème il y a des décennies avec lequel le groupe de l’Université hébraïque se débat encore aujourd’hui : la température. Les capteurs de bactéries israéliens ne fonctionnent que d’environ 59 à 99 degrés Fahrenheit, ce qui signifie que les chercheurs devront trouver comment adapter leurs systèmes à des conditions désertiques plus torrides. Les bio-ingénieurs israéliens reconnaissent également que leurs capteurs de bactéries pourraient être utilisés à des fins humanitaires et militaires. La DARPA, la Defense Advanced Research Projects Agency, a contribué au financement de leurs recherches. Néanmoins, les capteurs de bactéries pour les mines terrestres illustrent la façon dont le domaine de la biologie synthétique a progressé « à pas de géant au cours des dernières décennies », a déclaré le Dr Timothy K. Lu, co-fondateur de Senti Biosciences et ingénieur en biologie au Massachusetts Institute of Technology, qui n’a pas participé à ces études. « C’est super excitant, et j’espère voir ce genre d’applications commencer à migrer du laboratoire vers le monde réel », a déclaré le Dr Lu.