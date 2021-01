Une équipe d’experts juridiques est sur le point de déposer les premières poursuites contre l’alliance de l’OTAN au nom de personnes qui ont développé un cancer après avoir été exposées à des munitions à l’uranium appauvri lors des bombardements serbes en 1999.

Le premier procès devrait être déposé mercredi devant le tribunal supérieur de Belgrade, après des années de travail intensif par une équipe d’experts juridiques dirigée par l’avocat Srdjan Aleksic. Des dizaines d’autres poursuites seront également déposées devant d’autres tribunaux à travers le pays. L’équipe cherche à obtenir une indemnisation d’au moins 300 000 € (363 500 dollars) pour chaque victime serbe qui a développé un cancer.

<< Nous parlons des plus hautes juridictions, devant lesquelles nous déposerons cinq poursuites. Les victimes sont des personnes physiques - des soldats et des policiers décédés et malades de la République fédérale de Yougoslavie, qui étaient au Kosovo en 1999. Au début, nous veulent qu'ils soient des cas identiques, comme dans l'armée italienne, " Aleksic a déclaré à Spoutnik, faisant référence à des centaines de soldats italiens de l’OTAN qui ont souffert d’un cancer et d’autres conditions graves après avoir été exposés à de l’uranium appauvri (UA) lors de la campagne de l’alliance contre la Serbie.

L’équipe juridique a reçu le soutien d’Angelo Fiore Tartaglia, un avocat italien qui a représenté avec succès les soldats concernés devant les tribunaux.

« Il a 181 décisions de justice, qui sont déjà entrées en vigueur en Europe. Il sera membre de mon équipe d’experts juridiques », Aleksic a déclaré, exprimant son optimisme quant aux perspectives des cas, compte tenu de toutes les preuves que l’équipe a rassemblées.

« Nous avons plus de 3 000 pages de documents, y compris des verdicts, des opinions d’experts, des documents d’une commission spéciale du gouvernement italien. Nous avons rassemblé suffisamment de preuves », il a dit.

Alors que l’utilisation de munitions à l’UA dans les Balkans a été ouvertement admise par l’OTAN, la preuve d’un lien entre elles et le cancer s’est avérée une tâche extrêmement difficile, l’alliance niant une telle corrélation.

Dans son rapport de 2000 sur l’uranium appauvri – qui est utilisé pour fabriquer les noyaux durcis des obus perforants – l’OTAN a reconnu qu’elle avait utilisé quelque 10 tonnes métriques de ce matériau pendant sa campagne au Kosovo, et 300 fois plus pendant la première guerre du Golfe.

Bien que le rapport reconnaisse que le matériau constitue une menace en raison de sa toxicité dans un « forme aérosol » – fondamentalement, lorsque le noyau perforant s’évapore pendant un coup – il a soutenu que l’UA n’est pas « particulièrement hautement radioactif » et pose « pratiquement aucun danger » lorsqu’il est ingéré ou pénètre dans le corps directement par les blessures.

Dans le même temps, l’alliance a admis que « au voisinage du point d’impact des munitions à l’UA, il n’est pas exclu que des individus ignorant la contamination … aient pu accumuler des doses de rayonnement et / ou avoir incorporé des quantités d’uranium dépassant les limites internationalement reconnues. »

L’utilisation de l’UA a également été reconnue par le Tribunal pénal international des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie, mais il a déclaré que « il n’y a pas d’interdiction de traité spécifique sur l’utilisation de projectiles à l’UA. »

